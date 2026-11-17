Терминалы Starshield на оккупированных территориях Украины уже более недели работают с искусственными ограничениями. Военный Александр Мусиенко предупредил, что из-за перебоев со связью срывается сбивание вражеских беспилотников.

Об этом военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, стабильная связь и скорость критически необходимы украинским аппаратам для своевременного перехвата "Шахедов" и других воздушных целей вдоль границы и линии фронта.

Почему перебои со связью критичны для ПВО

Когда в работе спутниковой системы возникают неполадки или устанавливаются ограничения, дроны-перехватчики теряют возможность полноценно выполнять боевые задачи. В таких условиях основную нагрузку по отражению вражеских атак вынуждены брать на себя другие компоненты противовоздушной обороны – зенитно-ракетные войска, мобильные огневые группы и истребительная авиация.

Особенно досадно то, что проблемы со Starshield возникли именно в тот момент, когда украинские защитники детально изучили тактику врага и наладили результативные методы ликвидации воздушных целей.

В тот момент, когда была проделана соответствующая работа и коэффициент сбиваемости вырос, к большому сожалению, у нас возникли проблемы со Starshield, что несколько снизило наши возможности,

– подчеркнул аналитик.

Александр Мусиенко о проблемах со связью: видео

Как планируют решить проблему

По мнению эксперта, главным рычагом влияния для исправления ситуации остается максимальный общественный резонанс в США и странах Европы. Восстановление полноценного функционирования связи для Сил обороны уже обсуждается на уровне американского Конгресса и в ходе переговоров в формате "Рамштайн".

Есть, тем не менее, определенные пределы, о которых важно напоминать. Эти пределы – это жизни невинных людей. Верю, что этот резонанс и работа на разных уровнях в конечном итоге приведут к тому, что работа системы будет восстановлена,

– подытожил военный.

Что еще известно о сбоях в работе Starshield?

В эфире также отметили, что перебои и ограничения в работе Starshield продолжаются уже более недели, однако ни Пентагон, ни компания SpaceX пока не предоставили исчерпывающих объяснений по поводу ситуации.

Ранее аналитики предупредили, что из-за ограничений скорости системы россияне изменили тактику ударов в энергетике Украины.

Напомним, что 12 ноября 2026 года украинское командование зафиксировало повторное введение ограничений скорости терминалов Starshield до 161 километра в час на линии фронта и над оккупированными территориями. Из-за автоматического обрыва связи при такой скорости украинские скоростные беспилотники теряют управление и не могут догнать реактивные российские "Шахеды" на подступах к украинской инфраструктуре.