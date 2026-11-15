SpaceX попыталась оправдать новые ограничения Starshield в Украине

Скорость Starshield на оккупированных территориях Украины ограничена уже несколько дней подряд. Конкретных объяснений причин Киев до сих пор не получил. В то же время в SpaceX ограничились лаконичным оправданием.

Об этом сообщил журналист американского PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

Что известно о новых ограничениях Starshield в Украине?

По словам журналиста, компания SpaceX объяснила Украине, что ограничения в работе Starshield, военной версии спутниковой связи Starlink, связаны с технической проблемой.

В то же время Киев не получил никаких дополнительных разъяснений, почему на оккупированных территориях скорость Starshield остается ограниченной уже несколько дней.

О повторных ограничениях Starshield президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября. По его словам, украинские военные проверили ситуацию и пришли к выводу, что речь идет не о случайном сбое, а о системном ограничении скорости.

13 ноября источники в Министерстве обороны сообщили журналистам, что на оккупированных территориях Starshield ограничили до скорости 161 килобит в секунду. На подконтрольной Украине территории таких ограничений нет.

Зеленский пояснил, что из-за ограничений военные не могут полноценно использовать перехватчики для борьбы с российскими реактивными дронами типа "Шахед".

По данным Financial Times, украинские чиновники предполагают, что ограничения могли ввести намеренно, чтобы усилить давление на Киев во время мирных переговоров.

Один из них считает, что такие действия Вашингтона могут укреплять позиции России.

Когда Starlink уже ограничивали в Украине

Это уже второй случай за месяц, когда Украина сталкивается с ограничениями работы Starlink и Starshield. Впервые это произошло в ночь на 14 октября.

Тогда в Белом доме отрицали причастность к ограничениям и объяснили их технической неисправностью.

Владелец SpaceX Илон Маск, со своей стороны, заявил, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. Впоследствии The Wall Street Journal написал, что ограничить работу системы в Украине мог приказать сам Маск, который, вероятно, обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом.

По данным издания, Трамп также звонил Маску, с просьбой отменить ограничения.

24 октября Зеленский и министр обороны Евгений Хмара сообщили о возобновление работы Starlink и Starshield на скорости, достаточной для военного использования.