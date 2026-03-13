В России усиливают контроль над информпространством: в ISW объяснили, какая выгода для Кремля

В России власти решили усилить контроль над информационным пространством. В частности, россиянам ограничивают доступ к свободному интернету и отключают мобильную связь.

Аналитики считают, что цензура защищает российский режим от возможных последствий из-за дальнейших непопулярных решений. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Почему российской власти выгодны проблемы со связью?

В России проблемы с мобильной связью заметили в Москве еще 5 марта. Источники в Госдуме сообщили росСМИ, что даже в здании парламента два дня подряд отключали мобильную связь и интернет.

Их спикер Вячеслав Володин объяснил проблемы в парламенте вопросом "государственной безопасности".

Аналитики утверждают, что Кремль также намерен продолжать блокировать Telegram. Представитель Дмитрий Песков объяснил, что мессенджер полностью не заблокируют, если он будет придерживаться законодательства России. Кроме того, администрацию Telegram призывают к "гибкому" контакту с российскими властями.

В российском парламенте также заявили, что Роскомнадзор имеет техническую возможность ограничивать доступ к мессенджеру тем, кто заходит через VPN. Депутаты уверяют, что Россия постепенно будет ограничивать Telegram через VPN.

В ISW отмечают, что российские чиновники оправдывают ограничения борьбой с терроризмом. По словам российского депутата Андрей Свинцова, через иностранные соцсети происходят "неконтролируемые коммуникации", якобы связанные с терактами в России.

Кремль, возможно, сейчас ускоряет свою кампанию по цензуре в Интернете, чтобы предотвратить негативную реакцию внутри страны и изолировать режим от будущих непопулярных решений,

– предполагают аналитики.

В то же время Кремль, в частности, продвигает использование своих государственных сервисов, например мессенджера Max.

Аналитики заметили, что усиление цензуры критикуют в российском информпространстве. Один из телеграм-каналов назвал такие действия российских властей "безумием". По его мнению, ограничения разрушили "нарратив единства" между властью и населением. Его российское правительство, вероятно, будет пытаться восстановить перед выборами в парламент в сентябре 2026 года.

Эксперты резюмировали, что усиление контроля над интернетом в России может свидетельствовать об опасениях Владимира Путина относительно стабильности его режима.

Кремль, вероятно, продолжит развитие российского физического и социального контроля над интернетом в России, возможно, перед будущим конфликтом с НАТО,

– добавили в ISW.

