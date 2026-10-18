"Не можем подтвердить возобновление": посольство Украины ожидает ответа США по поводу Starshield

Украинское посольство в США ожидает ответа от Пентагона и SpaceX о лимитах на систему Starshield. Дипломаты не могут подтвердить восстановление связи из-за сбоев при скорости свыше 160 километров в час.

Об этом"Радио Свобода" сообщил временный поверенный в делах Украины в Вашингтоне Денис Сеник.

Что говорят украинские дипломаты о восстановлении спутниковой связи для Украины?

Сеник подчеркнул отсутствие официальных разъяснений со стороны американских военных или разработчиков сети. По его словам, Киев до сих пор не имеет гарантий снятия установленных технических ограничений.

К сожалению, мы до сих пор не получили ответа от Пентагона или компании SpaceX на наши запросы – в частности, подтверждения того, что ограничение скорости снято, а система Starshield работает в прежнем режиме. Учитывая имеющиеся у нас данные, мы не можем подтвердить, что эти возможности были полностью восстановлены,

– сказал дипломат.

Сеник подчеркнул, что сложности в работе терминалов возникают на фоне массированного воздушного удара России, которая нанесла удары по более чем 15 объектам генерации и передачи электроэнергии. Дефицит средств ПВО в сочетании с неопределенностью в отношении функционирования связи непосредственно создает препятствия для защиты энергосистемы перед наступлением холодов.

В отсутствие дополнительных санкций и усиления давления на Россию крайне важно, чтобы наши партнеры осознали масштаб и намерения этой российской угрозы, а также поняли насущную необходимость обеспечить Украину средствами ПВО и надежными системами связи, необходимых для защиты критической инфраструктуры и людей,

– добавил Сеник.

Угроза перехвата реактивных дронов

Военный пакет терминалов Starshield внезапно начал терять соединение во время движения со скоростью от 72 до 161 километра в час. Такие технические сбои существенно затруднили уничтожение вражеских воздушных целей и вынудили отдельные украинские подразделения отменять боевые задачи.

Для перехвата реактивных дронов типа "Шахед" украинским силам необходим лимит не менее 450 километров в час или полное снятие ограничений. Услуги связи для Украины оплачивает Германия по контракту, действующему до апреля 2027 года.

Владимир Зеленский также отмечал, что скорость работы терминалов на украинской территории принудительно ограничивали до 61 километра в час, после чего сигнал пропадает, тогда как в странах Европейского Союза подобных ограничений нет.

Противоречия в Вашингтоне по поводу контроля над системой

Генеральный директор SpaceX Илон Маск публично заявлял, что скоростные параметры и правила использования сети Starshield полностью определяют военные США, а окончательное решение принимает американский президент. В то же время издание Axios сообщало, что в администрации президента США отвергли любую причастность к искусственному замедлению работы оборудования.

Как уже сообщалось на нашем сайте, советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов подчеркивал " начала переговоров с Пентагоном и компанией SpaceX " в отношении урегулирования кризиса. На фоне угрозы блокировки Украина также начала изучать резервные спутниковые платформы от Amazon и европейской сети OneWeb.