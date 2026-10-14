Ограничение работы Starlink не стало неожиданностью для ВСУ, – военный

Ситуация с ограничением работы Starlink не стала полной неожиданностью для Сил обороны Украины. Военные были готовы к такому развитию событий, учитывая обострение отношений с Соединенными Штатами.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, сейчас следует воздержаться от эмоциональных комментариев. Услуги, которые SpaceX предоставляет Силам обороны, оплачивает Польша. Там вполне могут предъявить юридические претензии в отношении услуг, которые были своевременно оплачены, но предоставлены ненадлежащим образом.

Что происходит с разведданными?

Как подчеркнул Березовец, в ситуации с разведывательными данными важно не опираться на непроверенную и эмоциональную информацию. На данный момент обмен такими данными продолжается.

Еще раз повторю. На сегодняшний день нет никаких оснований говорить о том, что обмен разведданными прекратился. Он продолжается в прежних объемах. Эта информация, как и раньше, используется в интересах Сил обороны,

– отметил Березовец.

Решение ограничить работу Starlink не стало неожиданностью для военных: смотрите видео 24 Канала

Новые решения администрации Трампа в отношении Украины связаны с ударами по российским НПЗ. Причина здесь довольно банальна – уже совсем скоро в Соединенных Штатах состоятся выборы в Конгресс. Трамп хочет сохранить поддержку и получить больше голосов от тех слоев американского населения, которые больше всего пострадали от высоких цен на дизельное топливо.

Что нам нужно делать в этой ситуации? Сохранять хладнокровие. Максимально воздерживаться от резких комментариев. Ведь в итоге все это может не помочь нам, а сыграть против нас,

– сказал Березовец.

Добавим, что глава МИД Польши Радослав Сикорский уже отреагировал на ограничение работы Starlink для украинских военных и обратился к Илону Маску. Ранее между ними уже возникал спор в связи с одним из заявлений Маска о войне в Украине.