Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно

В Украине запретили использовать беспилотные летательные аппараты без специальных разрешений. С 1 июня этого года осуществлять полеты малых беспилотников, весом до 2 кг, можно будет, но при определенных условиях. Фактически, ограничения будут касаться абсолютно всех БПЛА.

В чем заключаются ограничения?

Дистанционно пилотируемые воздушные суда (они же – дроны, беспилотники) весом до двух килограммов – это вес вместе с оборудованием – без получения разрешений могут выполнять полеты только днем. И при этом выполнять ряд условий.

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Нельзя летать над:

объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УГО, другими военными и правоохранительными органами;

дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т.д.;

исправительными центрами, колониями и СИЗО;

местами катастроф, полицейскими зонами, местами проведения специальных операций и зонами, "определенными для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана";

центральными улицами городов, поселков городского типа и сел, железной дорогой государственного и регионального значения, линиями электропередач. Эти объекты можно только пересекать.

Максимальная скорость полета – 160 км / ч, высота – 50 м, расстояние от пилота – не более 500 м, расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек – не ближе 150 метров. Поэтому фактически запрещена съемка митингов, футбольных матчей и других массовых мероприятий. Разве что – издалека.

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По требованию представителей правоохранительных органов или законных военных формирований оператор беспилотника обязан прекратить полет аппарата.

О полете БПЛА весом более 2 кг надо предупреждать Украэроцентр, подав заявку соответствующего образца и содержания. Сделать это надо до 12:00 за день до полета.

Кто "запретил дроны"?

Временный порядок использования воздушного пространства Украины опубликован на сайте Госавиаслужбы.

Почему ввели ограничения для беспилотников?

В воздухе должны быть установлены такие же правила "движения", как на дорогах, чтобы избежать "беспилотного хаоса" – уверены власти.

Указывают на факт – небо нашей страны довольно быстро заполняют беспилотники различного типа. Их полеты несут риски: безопасность полетов, угроза жизни людей, утечка "ограниченной" информации и тому подобное. Вспоминают также о случаях падения дронов на головы людям. И нет пока юридического определения, как классифицировать такие случаи.

Между тем владельцев дронов все больше, отрасль развивается, а "беспилотного" законодательства нет. При Советском Союзе, чьи правила перешли нам в наследство (в том числе в авиации), такого понятия, как гражданские беспилотники, просто не существовало. Поэтому, пока законодательство не наработано, чиновники решили вопрос просто – ограничить.

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Кто против и почему это важно?

Есть огромный вопрос к администрированию полетов беспилотников. Разрешения – только в Украэроцентре, у которого всего один офис на всю Украину. При этом система подачи электронного заявления в виде оповещения пока не существует.

Профессиональная техника весит более 2 кг. Поэтому те, кто ее используют, в частности – журналисты, активисты-расследователи, кинопроизводители, аграрии, – вынуждены будут получать разрешения. А только сельскохозяйственных вылетов в сезон может быть несколько тысяч в день.

Правозащитники указывают еще и на другие моменты, в частности – требование прекратить съемку и отдать летательный аппарат правоохранителю – это прямое нарушение Конституции Украины относительно презумпции невиновности. В целом активисты отметили, что такие "нормы" вполне способны приостановить развитие отрасли беспилотников.

Но выход есть: эти правила – временные, о чем и свидетельствует название Порядка.

Какое регулирование беспилотников планируют ввести?

В Госавиаслужбе продолжаются обсуждения относительно концепции применения беспилотных летательных аппаратов в Украине. В частности, рассматривают введение электронного учета, что значительно упростит получение разрешений на полеты. А также – сертификацию, регистрацию, право на управление беспилотными системами в зависимости от их размера и назначения. В принципе, подобные нормы существуют во многих странах мира.

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В Госавиаслужбе говорят, что за основу украинского регулирования приняли европейские нормы. В частности, должно быть разделение беспилотников на категории: до 250 граммов, до 4 кг, до 20 и до 150 кг. Также их будут классифицировать как коммерческие и некоммерческие. Чем больше и технологичнее аппарат, тем жестче должен быть контроль за его использованием.

И что – даже детям нельзя будет поиграть? – спросите вы. Можно – если выполнять разрешенные условия. При этом в рамках разработки регулирования беспилотных летательных аппаратов есть предложение установить возрастные ограничения для операторов БПЛА минимальный возраст дистанционного пилота 250-граммового дрона – 14 лет, для аппарата до 4 кг – 18 лет. Они так же должны получить право на управление, пройдя сертификацию и регистрацию.

Ответственность за нарушение Временного порядка

Пока Временный порядок действует, отвественность есть. Нарушение указанных норм по ст.111 Кодекса Украины об административных правонарушениях – штраф от 1020 до 8500 гривен.

В случае возникновения опасности для полетов из-за использования дрона журналистом, для виновного лица ответственность предусмотрена ст. 282 УК (в зависимости от последствий) – от штрафа в 100 необлагаемых минимумов дохода, исправительных работ аж до лишения свободы до 5 лет и лишение свободы до 15 лет.

А как в Европе регулируют беспилотные полеты?

По информации Европейского информационно-исследовательского центра, сегодня в ЕС существует система регулирования полетов БПЛА на основе фрагментарных правил государств-участников. Однако национальные нормы использования беспилотных аппаратов в различных странах-участницах отличаются масштабами, содержанием и уровнем детализации. Но есть и общепризнанные принципы по регулированию использования БПЛА.

Например, большинство стран позволяет беспилотникам массой до 150 кг летать только в зоне прямой видимости, а в Испании возможен выход из этой зоны при получении специального разрешения. Почти все страны требуют, чтобы дистанционно пилотируемые авиасистемы эксплуатировались на безопасном расстоянии от транспортных средств, зданий или отдельных лиц. В большинстве стран необходимо страхование от несчастных случаев. Для дистанционно пилотируемых авиасистем массой более 25 кг большинство государств-членов требуют сертификации оператора компетентным национальным органом, лицензирование пилота и технической оценки ДПАС.

Типизация по массе аппаратов в странах ЕС также согласована, различают:

маленькие , до 25 кг, для досуга и коммерческого использования – наблюдение, контроль, фотография и т.д.;

, до 25 кг, для досуга и коммерческого использования – наблюдение, контроль, фотография и т.д.; легкие , от 25 до 150 кг для геопространственной съемки с широкой зоной наблюдения, для осмотра трубопроводов, силовых кабелей, опрыскивание зерновых культур, поисково-спасательных работ, контроля границ, мониторинга лесных пожаров.

, от 25 до 150 кг для геопространственной съемки с широкой зоной наблюдения, для осмотра трубопроводов, силовых кабелей, опрыскивание зерновых культур, поисково-спасательных работ, контроля границ, мониторинга лесных пожаров. большие, более 150 кг в военной и оборонной сфере – для перевозки грузов и пассажиров.

Использование маленьких и легких беспилотников регулируется отдельными правилами в стране-участнице ЕС, крупные – подпадают под Положения 216/2008/EC EASA, не могут управляться на государственном уровне.

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