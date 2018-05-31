Омелян рассказал о намерении создать в Украине еще четыре авиахаба: известно, в каких городах

В Украине нужно создать еще четыре дополнительных авиационных хаба. Такое мнение выразил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Об этом он сообщил во время Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе, пишет ЦТС.

Читайте также: Омелян анонсировал самый масштабный ремонт дорог за времена независимости Украины

"В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, кроме аэропорта Борисполь. Это – Одесса, Львов, Харьков, Днепр", – отметил Емельян.

Напомним, 30 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины, было одобрено Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030". Согласно стратегии, предполагается построение в Украине 10 автобанов. Запланирован ввод в эксплуатацию 50 аэропортов, а также в авиаперевозках доля лоу-костов составит более 50%.