18:51
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
30°C 17°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Омелян рассказал о намерении создать в Украине еще четыре авиахаба: известно, в каких городах

101 Читати новину українською
Омелян рассказал о намерении создать в Украине еще четыре авиахаба
Омелян рассказал о намерении создать в Украине еще четыре авиахаба / Фото из открытых источников

В Украине нужно создать еще четыре дополнительных авиационных хаба. Такое мнение выразил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Об этом он сообщил во время Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе, пишет ЦТС.

Читайте также: Омелян анонсировал самый масштабный ремонт дорог за времена независимости Украины

"В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, кроме аэропорта Борисполь. Это – Одесса, Львов, Харьков, Днепр", – отметил Емельян.

Напомним, 30 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины, было одобрено Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030". Согласно стратегии, предполагается построение в Украине 10 автобанов. Запланирован ввод в эксплуатацию 50 аэропортов, а также в авиаперевозках доля лоу-костов составит более 50%.

Теги: Новости Украины авиация Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
сегодня, 18:01 Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
Катерина Петренко 132
Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
сегодня, 17:01 Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
Леонид Канфер 928
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
312
Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на
сегодня, 16:30 Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
528
Как бросить курить: 6 нестандартных способов
сегодня, 16:01 Как бросить курить: 6 нестандартных способов
Настя Сукач 6201
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук