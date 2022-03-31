Огромная колонна российской техники двигалась из Чернобыля в Беларусь, – СМИ

Белорусские СМИ сообщают, что в их стране заметили около 100 единиц российской военной техники. Колонна двигалась по направлению от Чернобыльской АЭС вглубь Беларуси.

Об этом заявили в проекте новостей, инсайдов, мнений и расследований из Беларуси журналиста Антона Мотолько.

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По их данным, со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина, расположенную в Гомельском районе Беларуси, двигалась колонна из около 100 единиц техники РФ с отметкой "V".

В колонне – реактивная система залпового огня "Град", грузовики "КамАЗ" и "Урал", а также бронетранспортер МТ-ЛБ.



В Беларуси заметили движение российской техники от Чернобыля / Фото проекта MotolkoHelp

Кстати, российские войска месяц назад захватили Чернобыльскую АЭС и зону отчуждения. Однако оккупанты там подвергают свою жизнь опасности. Уже известно, что в центр радиационной медицины в Гомеле привезли 7 ПАЗов с вероятно русскими солдатами.