Минус 300 захватчиков за несколько дней: оккупанты пожаловались губернатору на колоссальные потери

Российские оккупанты продолжают нести в Украине колоссальные потери. В частности, российские морпехи, воюющие в Донецкой области, посетовали, что всего за несколько дней у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и пропавших без вести.

Российские морпехи, пришедшие в Украину убивать, жалуются, что они – "бедные-несчастные", а командиры откровенно называют их "пушечным мясом". По данным росСМИ, свои претензии захватчики высказали в письме губернатору, информирует 24 канал.

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Оккупанты заявили, что всего за несколько дней потеряли 300 человек. Речь идет о "двухсотых", "трехсотых" и пропавших без вести. Морпехи заявили, что этот "черный день" наступил для них во время "непонятного наступления" на село Павловка в Донецкой области.

Захватчики жалуются на командиров, бросивших "пушечное мясо" в это наступление, чтобы улучшить свою жизнь. В результате один из "командующих" получил бонусы, а второй стал "героем России".

Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом,

– говорится в сообщении.

Что ж, российские захватчики должны раз и навсегда осознать: в Украине у них нет никакого будущего. Украинская земля будет гореть под ногами у врага.

Общие потери врага

По состоянию на 6 ноября Генштаб ВСУ заявил, что ликвидировать удалось уже 75 930 оккупантов. Также уничтожили:

боевых бронированных машин – 5611 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 1781 (+5) единица,

РСЗО – 391 единица,

средства ПВО – 202 единицы,

самолетов – 277 единиц,

вертолетов – 260 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3) единиц,

крылатых ракет – 399 единиц,

кораблей /катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7) единицы,

специальной техники – 155 единиц.

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