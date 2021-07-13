Ведь немецкая дипломатка прекрасно понимает, что реализация минских договоренностей – это бесперспективное дело. Такое мнение в эфире высказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
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Огрызко: поведение Меркель – дипломатическая игра
По его словам, поведение Меркель похоже на определенную дипломатическую игру.
Я думаю, это, скорее, ритуальные танцы, чем подыгрывание Кремлю,
– подчеркнул Огрызко.
Он отметил, что таким образом канцлер решила отреагировать на якобы слишком жесткие условия Президента Украины Владимира Зеленского относительно "Северного потока-2".
"Поэтому это ритуальные заявления о приверженности минским договоренностям, о формуле Штайнмайера и особом статусе. Хотя понятно, что ни одно, ни другое, ни третье реализовано не будет", – добавил Огрызко.
Огрызко прокомментировал заявления Меркель: смотрите видео
Встреча Меркель и Зеленского: о чем говорили
- Встреча немецкого канцлера и президента Украины длилась больше 4 часов.
- Основной темой разговора было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.
- Также стало известно, что Германия предоставит Украине 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19.