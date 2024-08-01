Конкурс на ремонт "Охматдета" выиграла компания без техники и с завышенными ценами

В июле россияне атаковали ракетами корпус детской больницы "Охматдет". Победителем тендера на восстановление медицинского учреждения стало ООО "Строй-технолоджи".

Из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение размером 307 миллионов гривен. Другие подрядчики предлагали выполнить работу за сумму от 42 до 286 миллионов гривен.

Смотрите также Как планируют восстанавливать "Охматдет" в Киеве: сколько средств уже собрали и кто помогает

Скандал с восстановлением "Охматдета"

Журналисты отмечают, что ни с одним подрядчиком, который предлагал более дешевые предложения, никаких переговоров не вели. "Охматдет" выбор значительно более дорогого предложения никак не объяснил. Важно, что из десяти дешевых предложений по меньшей мере семь содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен за различные виды работ.

"Охматдет" акцентировал, что "проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами".

В то же время на общественный резонанс уже отреагировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что договор с компанией еще не подписан, потому что изучалась способность компании выполнить все необходимые работы

Именно поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачен,

– написал Ляшко.

По данным "Наших денег" от участников конкурса, в финал были отобраны фирмы "ДАК" (310 миллионов) из группы "Альтис" Александра Глимбовского, "Буд-технолоджи" (307 миллионов) из группы Sensar запорожского застройщика Марка Марченко и "Мега профит групп" (220 миллионов) Алексея Ломакина и Юлии Кузьменко.

Рабочая группа заказчика провела с этими фирмами онлайн-встречи. "Мега профит групп" получила отказ из-за неизвестных подозрений относительно ее налоговых документов. "ГАК" отказали из-за скандальной репутации Глимбовского.

Что известно о "Буд-технолоджи"

ООО "Буд-технолоджи" с уставным капиталом 5 тысяч гривен зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах участия не принимало. В качестве опыта выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы по клинике в Запорожье по улице Святого Николая, 27. Оно было реализовано запорожской компанией-застройщиком Sensar Марка Марченко.

Также стоит упомянуть и то, что цены на работу ООО "Буд-технолоджи", вероятно, завышены. Например, ремонт фасадных композитных панелей "Reynaers" и отделка внутренних стен НР-панелями стоят по 100 тысяч гривен. Другие подрядчики предлагали выполнить эту работу вдвое дешевле.

Также фирма "Риола-модуль", которая и выполняла строительство этого корпуса, в своем тендерном предложении (179 миллионов) сообщила, что после удара ракетой она уже успела бесплатно выполнить ремонт так называемых "чистых помещений". То есть объемы ремонта уже могут быть завышенными.