"Охота" на экс-жену главы Кремля: Politico о жизни Людмилы Путиной

У экс-жены президента России Людмилы Очеретной (Путиной) есть недвижимость в Европе, которую оценивают в миллионы евро. После полномасштабного вторжения России в Украину, опасаясь санкций, она принялась продавать квартиры.

Журналист Politico попытался отследить след Людмилы Путиной, а затем исследовал европейскую роскошную недвижимость, которую Путина теперь уже как Очеретная, и ее муж, накопили за десятилетия после того, как ее брак с российским президентом распался.

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Он нашел роскошную квартиру, расположенную в 20 минутах ходьбы от пляжа в Марбелье, курортном городе на усеянном знаменитостями Коста-дель-Соль Испании. Она стоила примерно 1,1 миллиона евро, когда ее купили в 2014 году, и с тех пор цены на недвижимость только росли.

В расследовании отмечают, что после развода Очеретная вела интенсивную личную жизнь; правда, ее брак в 2015 году с Очеретным – любителем триатлона Ironman, который младше ее на 20 лет – держался в тайне, пока журналисты не обнаружили, что Людмила сменила фамилию.



В 2016 году Людмила вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного / Фото фейсбук Очеретного

Пара не входит в список санкций Европейского Союза, но это может быстро измениться; ведь Лондон уже ввел под санкции Очеретную и ее взрослых детей. Если бы Брюссель последовал этому примеру, это могло бы внезапно сделать квартиру и остальное их европейское портфолио недосупными,

– объясняет журналист срочную продажу недвижимости.

После развода с Путиным Людмила стала "почти невидимой".

Постепенно она начала сходить со сцены... и он все больше появлялся один". Их брак закончился, как они объявили, "общим решением".

"Возможно, брак и закончился, но аспекты отношений – в частности, их финансовая составляющая – продолжились", – добавил расследователь.

Брак Очеретных, о котором никто не сообщал, состоялся в период, когда портфель недвижимости пары быстро расширялся.

Квартира в Марбелье – одна из двух в городе, которые Очеретный приобрел незадолго до свадьбы. Первую Очеретный купил в 2011 году примерно за 800 тысяч евро, а вторую – в 2014 году за более чем 1 миллион евро.

Politico пишет, что регистрационные документы свидетельствуют, что квартиры до сих пор остаются его собственностью.



Апартаменты Очеретных в Испании / Фото Politico

В последние десятилетия этот район стал магнитом для российских денег. Около 3000 россиян официально проживают в Марбелье, реальное количество гораздо больше,

– цитирует издание местного риелтора.

После полномасштабного вторжения России в Украину США, ЕС и Великобритания ввели санкции против сотен людей, считающихся ответственными за войну, за распространение провоенной пропаганды или за финансирование Кремля. ЕС ввел связанные с Россией санкции в отношении около 1400 человек и организаций, США – около 2500, а Великобритания – примерно 1600.

Отмечают, что Великобритания ввела санкции и против Очеретной в рамках попытки "ударить по финансовому каналу Путина", усилив контроль над президентом и его ближайшим окружением, но ЕС и США пока исключили ее и ее мужа из своего списка.

"Однако тот факт, что Очеретные не стали мишенью ЕС, не означает, что они никогда не станут", – считают журналисты.

Недвижимость в Швейцарии: надеялись, что здесь вопросов не будет

В 2015 году, примерно в то же время, когда Очеретный женился на Людмиле, он приобрел роскошную квартиру в Давосе.

Объявленная стоимость на момент покупки составляла около 3 миллионов евро.



Квартира Очеретного в Давосе / Фото Politico

Однако журналисты обратили внимание на другое: Очеретный смог купить квартиру в Швейцарии, несмотря на то, что швейцарские законы запрещают иностранцам покупать дома, за исключением ряда обстоятельств.

Еще одним "выдающимся дополнением" к портфолио Очеретного является эксцентрическая вилла в стиле ар-деко Вилла Сузанна, расположенная примерно в 6 километрах от курортного города Биарриц на юго-западном побережье Басков во Франции.

Вилла Сузанна – не единственная недвижимость в городе, связанная с российским президентом. В 2012 году Кирилл Шамалов, тогдашний муж Екатерины Тихоновой – младшей дочери Путина и Очеретной – купил дом за 3,5 миллиона евро с видом на море,

– подчеркнули расследователи.

Вилла бывшего мужа дочери Людмилы Екатерины Тихоновой в Биаррице / Фото Politico

Похоже, что Путин хоть и расстался с Людмилой, но связывает их все еще многое – особенно недвижимость.



Путин с женой Людмилой / Фото Getty Images