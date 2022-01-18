О призыве президента Казахстана о военной помощи, холодном расчете Москвы и охоте российского главы Владимира Путина на Украину – в эксклюзивном интервью сайта 24 канала рассказала директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.

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Путин в Казахстане

По вашему мнению, понимал ли Касым-Жомарт Токаев возможные последствия приглашения сил Организации Договора коллективной безопасности для подавления протестов в своей стране?

Он прекрасно все понимал. Более того – я не исключаю, что участие россиян было согласовано еще с самого начала. Это подтверждается скоростью развития событий: еще вечером 5 января спикер Кремля Песков рассказывал, что Россия в этом участия не будет принимать, а уже на следующий день мы стали свидетелями приземления первых российских военно-транспортных самолетов на территории Казахстана.

Получив всю необходимую помощь со стороны РФ, Токаев вполне мог заверить Путина, что за содействие в сохранении власти, последний получит российский реванш руками "полупрезидента".

Таким образом, глава государства казахов должен сейчас вернуть России те позиции внутри своего государства, которые она потеряла в результате роста национального сознания среди казахстанских граждан. Не зря же Путин на пресс-конференции в конце декабря говорил, что Казахстан – это полностью русскоязычная страна со всеми надлежащими атрибутами.

То есть, можно сказать, что Токаев фактически превратится в путинского вассала?

Да, безусловно. В перспективе он станет заложником неумолимых обстоятельств и обязанностей, которые наложит на него этот новообретенный статус политического должника.

"Пункты Симоньян" также могут быть обсуждены на каком-то уровне?

Бесспорно. Россия обязательно будет давить, чтобы добиться имплементации критически важных для нее решений. Возможно, Токаев с Путиным уже успели все обсудить. Мы не можем доподлинно знать, на какое количество крючков пойман нынешний президент Казахстана.

Мы можем догадываться, каким будет характер, по крайней мере, двух таких крючков. Первый – это вопрос признания Крыма российским. На данный момент не известно, будет ли Токаев затягивать с признанием русскости Крыма так долго, как это удается сейчас Лукашенко.

Вторым крючком, вероятнее всего, будет возвращение кириллицы и придание русскому языку статуса второго государственного. Этот аспект является ключевым, согласно путинскому видению внешней политики РФ. Где кириллица и, соответственно, русский язык – там и русские. Такой принцип должен быть актуальным, чтобы Россия могла "защищать" русскоязычных в других государствах по примеру того, как это происходит сейчас в Украине.

Мария Авдеева / Фото предоставлено сайту 24 канала

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Как думаете, с чем связана путаница вокруг процесса вывода солдат ОДКБ? Изначально ни одна из сторон не называла хоть каких-то сроков начала отхода военных. Впоследствии Токаев упомянул в одной из речей 13 января как дату начала возвращения "помощников". Далее россияне наложили запрет на импорт мяса из Казахстана в ответ на слова Токаева. И наконец Шойгу подтвердил информацию о 13 января...

Посмотрим на все это под разными углами. Мы еще не знаем, все ли российские войска будут выведены. Пока часть остается в Казахстане (15 января в Министерстве обороны России заявили, что якобы все самолеты с военными на борту вернулись в РФ – 24 канал). Кроме того, вместе с российскими регулярными силами прибыли и российские пропагандисты, которые тоже никуда не уходят. Даже больше – останкинский пропагандистский десант сейчас рассказывает казахам про американские биолаборатории, расположенные у них в стране, которые представляют угрозу для населения.

Сейчас уверенно можно говорить только об одном – пока последний российский военный не оставит Казахстан, о выводе войск говорить не приходится. При необходимости, российский контингент вполне может остаться для усиления охраны российских же военных объектов.

В конце концов, нет никакой гарантии, что ОДКБ не вернется туда через какое-то время уже под другим предлогом. Тем более, что для такого повторного появления отсутствуют любые ограничения.

Какую еще цель преследовал Путин, отправляя своих интервентов в Казахстан?

Считаю, что участие ОДКБ в тушении всплеска протестов является своего рода рекламной кампанией реальной потуги этого военного блока. Россияне так показали свою способность действовать быстро и эффективно в пределах сферы собственных интересов. Кроме того, такие действия Кремля можно трактовать как попытку демонстрации "мускулов" США на фоне переговоров в Женеве.

Мол, смотрите, пока вы хотите с нами разговаривать, мы ведем собственную игру по правилам, отличающимся от тех, которые являются приемлемыми для вас. Иными словами, Москва применяет свою любимую "гоп-дипломатию".

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То есть, вы хотите сказать, что Кремль может прибегнуть к использованию ОДКБ и в других странах, которые считает интересными для распространения там своего влияния с учетом успешности казахстанского прецедента?

Прецедент – очень хорошее слово для характеристики подобной практики в исполнении Кремля. Мне кажется, что одним из мест, где может повториться похожий сценарий, является Беларусь. Поскольку раньше, когда там происходили протесты, вариант с привлечением сил путинского "мини-НАТО" также был в списке возможных действий на случай выхода ситуации из-под контроля Лукашенко. Однако, как мы могли видеть, белорусский диктатор все же справился с митингующими силами собственных внутренних войск.

Насколько реальным является присоединение Казахстана к продукту российской геополитической некромантии под названием Союзное государство?

Такое развитие событий чрезвычайно маловероятно. В самом Союзном государстве сегодня не все так гладко и хорошо. Серьезных намерений реализовать программные документы, которые лежат у истоков этого конструкта, не демонстрирует никто. Все сводится только к церемониальным мероприятиям. Свидетельство этому находим в механизме русского поглощения Беларуси.

Кремль берет под контроль СБ в дистанционном режиме, получая в собственное пользование экономический потенциал страны и получив возможность решающим образом влиять на формирование белорусского политического ландшафта. О присоединении, как таковом, речи нет. Им не нужно еще одно государство как часть территории РФ. То же ожидает и Казахстан.

СССР 2.0, позиции России и страх Путина

Токаев был вынужден просить помощь у Путина / Фото Getty Images

Каким странам следует в первую очередь быть на страже, учитывая действия России в Казахстане?

Никакого второго СССР не будет для Путина, пока он не получит полный контроль над нашим государством. Ни Кыргызстан, ни любой другой сосед Казахстана не интересен хозяину Кремля в такой большой степени, как Украина. Не зря он постоянно вспоминает нашу страну в своих речах. Он не говорит столь часто ни о какой другой стране.

К тому же ни один из геронтократов Центральной Азии, в том числе с тем же Токаевым, никогда бы не одобрил вмешательство внешних игроков без крайней на то нужды. Все тамошние престарелые диктаторы хорошо понимают, какие опасности влечет за собой просьба о помощи в адрес России. Опять же, даже Токаев сделал то, что сделал, скорее из-за отсутствия альтернатив, чем от большой любви к русским соседям.

Как бы вы оценили сегодняшние позиции России в Центральной Азии в целом?

Думаю, что сейчас российское положение там улучшилось. На руку Москве играет то, что после выхода американцев из Афганистана, для Вашингтона главным противником в том регионе является Китай. США заинтересованы в сдерживании китайской центральноазиатской политико-экономической экспансии. Поэтому они не будут против чьего-либо присутствия в Средней Азии, пока такое присутствие будет помогать сдерживать амбиции Поднебесной.

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Может ли такая агрессивная внешняя политика Кремля в отношении того же Казахстана и других государств рядом в итоге подорвать изнутри сам концепт "русского мира"?

В этом контексте нужно обратить внимание скорее на то, что сейчас в России очень сильны центробежные силы. Субъекты федерации, как, например, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, все чаще говорят о нехватке жизненного пространства в пределах РФ. Проще говоря, этим субъектам становится все теснее в стране, которая создана сугубо для россиян.

Мы же помним слова российского режиссера Сокурова об очень мощных антироссийских настроениях в вышеупомянутых субъектах. Не лучше ли было бы их отпустить? Мол, если хотят уходить от нас, то пусть уходят.

Это вызвало бурную реакцию Путина. Проблема озвученная культурным деятелем очень беспокоит российского президента. Поэтому столь агрессивной внешней политикой Кремль пытается снять напряжение внутри государства, которое создают чеченцы и другие национальности. И таким образом отвлечь распад России, чего так боится Путин.

Ведь распад станет вполне возможным при условии накопления критической массы напряжения, которая станет результатом пребывания нерусских в составе русского государства. Угроза внутри беспокоит Кремль значительно больше, чем внешние риски.

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