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      Охота было законной, – у Шуфрича прокомментировали убийство нардепом диких животных

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      Нестор Шуфрич на охоте в Африке / africatrophyhunting.com/ru

      Представители нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича заявили, что его путешествие на Африканский континент было еще в июле 2013 года, а охота на диких животных была законной.

      Об этом на своей фейсбук-странице сообщила пресс-служба депутата.

      К теме: Шуфрич похвастался убийством животных: реакция зоозащитников

      У Шуфрича утверждают, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов. Однако, по словам его пресс-службы, объектом отстрела был самей нерепродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу.

      Что известно об убийстве Шуфричем диких животных

      29 декабря в сети появились фото, где политик с ружьем позирует на фоне убитых гиены и носорога. Фото были обнародованы сайтом africatrophyhunting.com, который предлагает сафари-туры


      Нестор Шуфрич на фоне убитой гиены / Фото с сайта​ africatrophyhunting.com

      Шуфрич над убитой антилопой орикс / Фото с сайта africatrophyhunting.com

      Согласно информации на сайте africatrophyhunting.com, на снимках с Шуфричем изображен редкий черный носорог из Восточной Африки. Животное было убито на сафари в ЮАР. На сайте указано, что Шуфрич был "первым и единственным" охотником, который "собрал" три разных подвида черного носорога.

      Кроме редких носорогов, на сайте есть фото Шуфрича с убитыми бурой гиеной, антилопой орикс, антилопой гну и леопардом.

       


      Шуфрич с убитой антилопой гну / Фото с сайта africatrophyhunting.com


      Шуфрич с тушей убитого леопарда / Фото с сайта africatrophyhunting.com

      Реакция украинских зоозащитников

      На обнародованные фото уже отреагировали украинские зоозащитники. "UAnimals и межфракционное объединение "Гуманная страна" осуждают такие действия депутата и отмечают, что в современном мире убийство животных ради развлечения недопустимо и является признаком деградации.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Скандал Экология Мир животных Нестор Шуфрич
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