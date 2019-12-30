Охота было законной, – у Шуфрича прокомментировали убийство нардепом диких животных
Представители нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича заявили, что его путешествие на Африканский континент было еще в июле 2013 года, а охота на диких животных была законной.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщила пресс-служба депутата.
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У Шуфрича утверждают, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов. Однако, по словам его пресс-службы, объектом отстрела был самей нерепродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу.
Что известно об убийстве Шуфричем диких животных
29 декабря в сети появились фото, где политик с ружьем позирует на фоне убитых гиены и носорога. Фото были обнародованы сайтом africatrophyhunting.com, который предлагает сафари-туры.
Нестор Шуфрич на фоне убитой гиены / Фото с сайта africatrophyhunting.com
Шуфрич над убитой антилопой орикс / Фото с сайта africatrophyhunting.com
Согласно информации на сайте africatrophyhunting.com, на снимках с Шуфричем изображен редкий черный носорог из Восточной Африки. Животное было убито на сафари в ЮАР. На сайте указано, что Шуфрич был "первым и единственным" охотником, который "собрал" три разных подвида черного носорога.
Кроме редких носорогов, на сайте есть фото Шуфрича с убитыми бурой гиеной, антилопой орикс, антилопой гну и леопардом.
Шуфрич с убитой антилопой гну / Фото с сайта africatrophyhunting.com
Шуфрич с тушей убитого леопарда / Фото с сайта africatrophyhunting.com
Реакция украинских зоозащитников
На обнародованные фото уже отреагировали украинские зоозащитники. "UAnimals и межфракционное объединение "Гуманная страна" осуждают такие действия депутата и отмечают, что в современном мире убийство животных ради развлечения недопустимо и является признаком деградации.