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      Полювання було законним: у Шуфрича прокоментували вбивство нардепом диких тварин

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      Нестор Шуфрич на полюванні в Африці / africatrophyhunting.com/ru

      Представники нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича заявили, що його подорож на Африканський континент була ще у липні 2013 року, а полювання на диких тварин було законним.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила пресслужба депутата.

      До теми: Шуфрич похизувався вбивством тварин: реакція зоозахисників

      У Шуфрича запевняють, що полювання велося з дозволу уповноважених на це національним урядом органів. Водночас, за словами його пресслужби, об'єктом відстрілу був самець нерепродуктивного віку, агресивного характеру, який підлягав відстрілу.

      Що відомо про вбивство Шуфричем диких тварин

      29 грудня у мережі з’явилися фото, де політик з рушницею позує на тлі вбитих гієни та носорога. Фото були оприлюднені сайтом africatrophyhunting.com, який пропонує сафарі-тури. 


      Нестор Шуфрич на тлі вбитої гієни / Фото з сайту africatrophyhunting.com


      Шуфрич над убитою антилопою орікс / Фото з сайту africatrophyhunting.com

      Згідно з інформацією на сайті africatrophyhunting.com, на знімках із Шуфричем зображений рідкісний чорний носоріг зі Східної Африки. Тварина була вбита на сафарі в ПАР. На сайті вказано, що Шуфрич був "першим і єдиним" мисливцем, який "зібрав" три різних підвиди чорного носорога.

      Крім рідкісних носорогів, на сайті є фото Шуфрича з вбитими бурою гієною, антилопою орікс, антилопою гну та леопардом.


      Шуфрич із вбитою антилопою гну / Фото з сайту africatrophyhunting.com


      Шуфрич з тушею вбитого леопарда / Фото з сайту africatrophyhunting.com

      Реакція українських зоозахисників

      На оприлюднені фото вже відреагували українські зоозахисники. "UAnimals та міжфракційне об’єднання "Гуманна країна" засуджують такі дії депутата і наголошують на тому, що у сучасному світі вбивство тварин заради розваги є неприпустимим і є ознакою деградації.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Новини України Новини політики Нестор Шуфрич Світ тварин Екологія Скандал
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