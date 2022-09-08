Охранник Папы Римского женился на украинке: свадебные фото

В Ватикане прошла свадьба капрала Швейцарской гвардии по личной охране Папы Римского и украинки. Швейцарец Иван Ландрини и украинка Вера Гудь обручились в церкви Santa Maria della Famiglia.

Охранник Папы Римского женился на украинке

Таинство венчания произошло еще 11 июня. Только сейчас этой историей поделился посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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Это событие объединило Украину, Швейцарию и Ватикан. А Швейцарская Гвардия пополнилась новой семьей и новым украинским членом сообщества,

– написал посол.

На своей странице он опубликовал фотографии со свадьбы украинки и швейцарца.

Также о свадьбе написали в 23-м вестнике Папской Швейцарской гвардии Messaggero. Как известно, до свадьбы пара встречалась около 5 лет.

В Ватикане состоялась свадьба охранника Папы Римского и украинки / Фото из фейсбука Андрея Юраша

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