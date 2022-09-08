Охоронець Папи Римського одружився з українкою
Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня. Тільки зараз цією історією поділився Посол України у Ватикані Андрій Юраш.
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Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська Гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти,
– написав посол.
На своїй сторінці він опублікував світлини з весілля українки та швейцарця.
Також про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero. Як відомо, до весілля пара зустрічалася близько 5 років.
У Ватикані відбулося весілля охоронця Папи Римського та українки / Фото з фейсбуку Андрія Юраша
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