Охоронець Папи Римського одружився з українкою

Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня. Тільки зараз цією історією поділився Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

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Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська Гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти,

– написав посол.

На своїй сторінці він опублікував світлини з весілля українки та швейцарця.

Також про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero. Як відомо, до весілля пара зустрічалася близько 5 років.

У Ватикані відбулося весілля охоронця Папи Римського та українки / Фото з фейсбуку Андрія Юраша

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