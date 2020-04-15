Охранникам тюрем не хватает средств защиты от коронавируса, – Малюська

Ситуация с индивидуальными средствами для противодействия распространению коронавируса в тюрьмах крайне сложная. Самой большой проблемой является вопрос защиты там здешних работников.

Антисанитария в тюрьмах – общее правило, хотя есть и исключения. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "1+1".

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В то же время министр отметил, что зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в украинских тюрьмах нет.

Если наши медики, работающие в тюрьмах, обеспечены первичными средствами защиты, дезинфекторами. То с людьми, которые работают внутри тюрем, занимаются охраной и соблюдением режима – там намного сложнее. Слишком много людей, 28 тысяч персонала, объемы огромные,

– добавил он.

Как противодействуют распространению коронавируса в колониях:

температурный скрининг осужденных и персонала;

только видеообъявление;

изменение порядка приема посылок;

судебные заседания в онлайн-режиме;

изоляция новоприбывших на 14 дней.

Отметим, 14 апреля выявили первый случай коронавируса среди заключенных – COVID-19 обнаружили у женщины, которая прибыла в Черновицкое учреждения исполнения наказаний №33 в конце марта.

В Государственной уголовно-исполнительной службе заверили, что осужденная из изолятора временного содержания не попала в СИЗО и находится в больнице

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала