Охранникам тюрем не хватает средств защиты от коронавируса, – Малюська
Ситуация с индивидуальными средствами для противодействия распространению коронавируса в тюрьмах крайне сложная. Самой большой проблемой является вопрос защиты там здешних работников.
Антисанитария в тюрьмах – общее правило, хотя есть и исключения. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "1+1".
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В то же время министр отметил, что зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в украинских тюрьмах нет.
Если наши медики, работающие в тюрьмах, обеспечены первичными средствами защиты, дезинфекторами. То с людьми, которые работают внутри тюрем, занимаются охраной и соблюдением режима – там намного сложнее. Слишком много людей, 28 тысяч персонала, объемы огромные,
– добавил он.
Как противодействуют распространению коронавируса в колониях:
- температурный скрининг осужденных и персонала;
- только видеообъявление;
- изменение порядка приема посылок;
- судебные заседания в онлайн-режиме;
- изоляция новоприбывших на 14 дней.
Отметим, 14 апреля выявили первый случай коронавируса среди заключенных – COVID-19 обнаружили у женщины, которая прибыла в Черновицкое учреждения исполнения наказаний №33 в конце марта.
В Государственной уголовно-исполнительной службе заверили, что осужденная из изолятора временного содержания не попала в СИЗО и находится в больнице
.
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