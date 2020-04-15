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      Охранникам тюрем не хватает средств защиты от коронавируса, – Малюська

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      Малюська рассказал о ситуации со средствами защиты в СИЗО / Лига.нет

      Ситуация с индивидуальными средствами для противодействия распространению коронавируса в тюрьмах крайне сложная. Самой большой проблемой является вопрос защиты там здешних работников.

      Антисанитария в тюрьмах – общее правило, хотя есть и исключения. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "1+1".

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      В то же время министр отметил, что зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в украинских тюрьмах нет.

      Если наши медики, работающие в тюрьмах, обеспечены первичными средствами защиты, дезинфекторами. То с людьми, которые работают внутри тюрем, занимаются охраной и соблюдением режима – там намного сложнее. Слишком много людей, 28 тысяч персонала, объемы огромные,
      – добавил он.

      Как противодействуют распространению коронавируса в колониях:

      • температурный скрининг осужденных и персонала;
      • только видеообъявление;
      • изменение порядка приема посылок;
      • судебные заседания в онлайн-режиме;
      • изоляция новоприбывших на 14 дней.

      Отметим, 14 апреля выявили первый случай коронавируса среди заключенных – COVID-19 обнаружили у женщины, которая прибыла в Черновицкое учреждения исполнения наказаний №33 в конце марта.

      В Государственной уголовно-исполнительной службе заверили, что осужденная из изолятора временного содержания не попала в СИЗО и находится в больнице

      .

      Коронавірус Симптоми
      Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости политики Новости Украины Коронавирус COVID-19 Министерство юстиции Денис Малюська Тюрьма СІЗО
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