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      Охоронцям в’язниць не вистачає засобів захисту від коронавірусу, – Малюська

      -
      Малюська розповів про ситуацію із засобами захисту в СІЗО / Ліга.нет

      Ситуація із індивідуальними засобами для протидії поширенню коронавірусу у в’язницях вкрай складна. Найбільше проблемне питання захисту там тамшніх працівників.

      Антисанітарія у в’язницях – загальне правило, хоча є й винятки. Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "1+1".

      До теми Інспекція київського СІЗО: нема деззасобів і медзасобів, їжу роздають в коробках з-під оселедця

      Водночас міністр наголосив, що зафіксованих випадків коронавірусної інфекції в українських в’язницях немає.

      Якщо наші медики, які працюють у тюрмах, ми їх забезпечили первинними засобами захисту, дезінфекторами. То з людьми, які працюють всередині тюрем, займають охороною і дотриманням режиму – там набагато складніше. Надто багато людей, 28 тисяч персоналу, обсяги величезні,
      – додав він.

      Які протидіють розповсюдженню коронавірусу в колоніях:

      • температурний скринінг засуджених та персоналу
      • лише відеопобачення
      • зміна порядку прийому посилок
      • судові засідання в онлайн-режимі
      • ізоляція новоприбулих на 14 днів.

      Зазначимо, 14 квітня виявили перший випадок коронавірусу серед ув'язнених – COVID-19 виявили в жінки, яка прибула до Чернівецької установи виконання покарань №33 наприкінці березня. 

      У Державній кримінально-виконавчій службі запевнили, що засуджена з ізолятора тимчасового тримання не потрапила в СІЗО та перебуває в лікарні.

      Коронавірус Симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Міністерство юстиції Денис Малюська В'язниця СІЗО Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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