Охоронцям в’язниць не вистачає засобів захисту від коронавірусу, – Малюська
Ситуація із індивідуальними засобами для протидії поширенню коронавірусу у в’язницях вкрай складна. Найбільше проблемне питання захисту там тамшніх працівників.
Антисанітарія у в’язницях – загальне правило, хоча є й винятки. Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "1+1".
До теми Інспекція київського СІЗО: нема деззасобів і медзасобів, їжу роздають в коробках з-під оселедця
Водночас міністр наголосив, що зафіксованих випадків коронавірусної інфекції в українських в’язницях немає.
Якщо наші медики, які працюють у тюрмах, ми їх забезпечили первинними засобами захисту, дезінфекторами. То з людьми, які працюють всередині тюрем, займають охороною і дотриманням режиму – там набагато складніше. Надто багато людей, 28 тисяч персоналу, обсяги величезні,
– додав він.
Які протидіють розповсюдженню коронавірусу в колоніях:
- температурний скринінг засуджених та персоналу
- лише відеопобачення
- зміна порядку прийому посилок
- судові засідання в онлайн-режимі
- ізоляція новоприбулих на 14 днів.
Зазначимо, 14 квітня виявили перший випадок коронавірусу серед ув'язнених – COVID-19 виявили в жінки, яка прибула до Чернівецької установи виконання покарань №33 наприкінці березня.
У Державній кримінально-виконавчій службі запевнили, що засуджена з ізолятора тимчасового тримання не потрапила в СІЗО та перебуває в лікарні.
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