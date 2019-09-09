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      Охранники президента "стреляли в нападавших": фото с соревнований Bodyguard-2019

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      Чемпионат мира Bodyguard-2019
      Чемпионат мира Bodyguard-2019 / Государственная служба охраны

      9 сентября – третий день Чемпионата мира Bodyguard-2019. Команды лучших охранников первых лиц разных стран мира соревновались в стрельбе. Украинцы – в лидерах.

      На Чемпионате мира Bodyguard-2019 борются 26 команд профессиональных телохранителей лидеров стран Украины, Беларуси, Грузии, Иордании, Китая, Молдовы, Румынии, Болгарии и Сербии.

      Читайте также: В Украине пройдут военные учения Rapid Trident-2019

      9 сентября, в третий день соревнований, охранники демонстрировали навыки по стрельбе. Среди дисциплин – стрельба из разных положений, в движении, во время "нападения из автомобиля". В общем все условия соревнований максимально приближены к боевым.

      Приятно отметить, что по итогом трех дней Служба безопасности Президента Украины – в тройке лидеров. Рядом с украинской командой – охранники первых лиц из Молдовы и Грузии.

      Как соревновались охранники на Bodyguard-2019: смотрите фото пресс-службы УГО

      Четвертый день соревнований будет завершающим и решающим. Финальное испытание – поиск взрывчатки в автомобиле президента. Оценивают и эффективность такого поиска, и скорость решения проблемы.

      Заметим, что из 26 команд – две женские: от Управления государственной охраны и Государственной фискальной службы Украины.

      Фото пресс-службы УГО с соревнований Bodyguard-2019 с участием женщин-охранников:

      Недиванная сотня – новая интересная программа 24 канала: Новый министр обороны, тушенка и дешевое российское шоу "пра вайну на Украине".

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      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Президент Украины
      Источник: 24 канал
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