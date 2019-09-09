Охоронці президента "стріляли у нападників": фото зі змагань Bodyguard-2019

9 вересня – третій день Чемпіонату світу Bodyguard-2019. Команди кращих охоронців перших осіб різних країн світу змагалися у стрільбі. Українці – в лідерах.

На Чемпіонаті світу Bodyguard-2019 змагаються 26 команд професійних охоронців лідерів країн з України, Білорусі, Грузії, Йорданії, Китаю, Молдови, Румунії, Болгарії та Сербії.

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9 вересня, у третій день змагань, охоронці демонстрували навички зі стрільби. Серед дисциплін – стрільба із різних положень, у русі, під час "нападу з автомобіля". Загалом усі умови змагань максимально наближені до бойових.

Приємно відзначити, що за підсумком трьох днів Служба безпеки Президента України – у трійці лідерів. Поруч з українською командою – охоронці перших осіб із Молдови та Грузії.

Як змагалися охоронці на Bodyguard-2019: дивіться фото прес-служби УДО

Четвертий день змагань буде завершальним та вирішальним. Фінальне випробування – пошук вибухівки в автомобілі президента. Оцінюють і ефективність такого пошуку, і швидкість розв'язання проблеми.

Зауважимо, що із 26 команд – дві жіночі: від Управління державної охорони та Державної фіскальної служби України.

Фото прес-служби УДО зі змагань Bodyguard-2019 за участю жінок-охоронців:

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