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      Охоронці президента "стріляли у нападників": фото зі змагань Bodyguard-2019

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      Чемпіонат світу Bodyguard-2019
      Чемпіонат світу Bodyguard-2019 / Державна служба охорони

      9 вересня – третій день Чемпіонату світу Bodyguard-2019. Команди кращих охоронців перших осіб різних країн світу змагалися у стрільбі. Українці – в лідерах.

      На Чемпіонаті світу Bodyguard-2019 змагаються 26 команд професійних охоронців лідерів країн з України, Білорусі, Грузії, Йорданії, Китаю, Молдови, Румунії, Болгарії та Сербії.

      Читайте також: В Україні відбудуться військові навчання Rapid Trident-2019

      9 вересня, у третій день змагань, охоронці демонстрували навички зі стрільби. Серед дисциплін – стрільба із різних положень, у русі, під час "нападу з автомобіля". Загалом усі умови змагань максимально наближені до бойових.

      Приємно відзначити, що за підсумком трьох днів Служба безпеки Президента України – у трійці лідерів. Поруч з українською командою – охоронці перших осіб із Молдови та Грузії. 

      Як змагалися охоронці на Bodyguard-2019: дивіться фото прес-служби УДО

       

       

      Четвертий день змагань буде завершальним та вирішальним. Фінальне випробування – пошук вибухівки в автомобілі президента. Оцінюють і ефективність такого пошуку, і швидкість розв'язання проблеми.

      Зауважимо, що із 26 команд – дві жіночі: від Управління державної охорони та Державної фіскальної служби України.

      Фото прес-служби УДО зі змагань Bodyguard-2019 за участю жінок-охоронців:

       

       

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Президент України Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
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