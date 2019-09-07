Новий міністр оборони, тушонка і дешеве російське шоу "пра вайну на Украінє" – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недивання сотня" за 6 вересня – якими фразами встиг відзначитися новий міністр оборони Андрій Загороднюк. Суд заморозив нову систему харчування для військових. В чому проблема? Три псевдовійськових із України поїхали в Рашку на шоу "Окопна правда", щоб зустрітися там з бойовиками і пагаваріть по душам. Годинна передача, передивившись яку, захочеться мити очі спиртом.

Також у випуску: Бюст Захарченка. Навіть після смерті не дають спокою! В Донецьку встановили бюст Саші Захарченку. Друга світова війна і "Што?". 1 вересня – початок Другої світової війни – саме цю дату відзначає весь світ пам'яттю. Весь світ. Окрім Росії і Царьова. "Рюмка водки" на першому дзвонику в РФ. Чиновники челябінського селища Новосинєглазово організували концерт для школярів до Дня знань, на якому музиканти виконали пісню Григорія Лєпса "Рюмка водка на столе". Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 канал Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

Джерело: 24 канал