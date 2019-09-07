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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      Телеканал новин 24 Програми Недиванна сотня
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Новий міністр оборони, тушонка і дешеве російське шоу "пра вайну на Украінє" – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 149 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недивання сотня" за 6 вересня – якими фразами встиг відзначитися новий міністр оборони Андрій Загороднюк. Суд заморозив нову систему харчування для військових. В чому проблема? Три псевдовійськових із України поїхали в Рашку на шоу "Окопна правда", щоб зустрітися там з бойовиками і пагаваріть по душам. Годинна передача, передивившись яку, захочеться мити очі спиртом.

      Також у випуску:

      Бюст Захарченка.

      Навіть після смерті не дають спокою! В Донецьку встановили бюст Саші Захарченку.

      Друга світова війна і "Што?".

      1 вересня – початок Другої світової війни – саме цю дату відзначає весь світ пам'яттю. Весь світ. Окрім Росії і Царьова.

      "Рюмка водки" на першому дзвонику в РФ.

      Чиновники челябінського селища Новосинєглазово організували концерт для школярів до Дня знань, на якому музиканти виконали пісню Григорія Лєпса "Рюмка водка на столе".

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 канал Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      blog_ava
      Чому українська картопля дорожча за білоруську
      6 вересня
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      Теги: Новини України Недиванна сотня Україна – Росія Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Російська пропаганда Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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