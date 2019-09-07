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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      Телеканал новостей 24 Программы Недиванная сотня
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Новый минист обороны, тушенка и дешевое российское шоу "пра вайну на Украине" – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 118 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 6 сентября – какими фразами успел отметиться новый министр обороны Андрей Загороднюк. Суд заморозил новую систему питания для военных. В чем проблема? Трое псевдовоенных из Украины поехали в Рашку на шоу "Окопная правда", чтобы встретиться там с боевиками и пагаварить по душам. Часовая передача, посмотрев которую, захочется мыть глаза спиртом.

      Также в выпуске:

      Бюст Захарченко.

      Даже после смерти не дают покоя! В Донецке установили бюст Саши Захарченко.

      Вторая мировая война и "Што?".

      1 сентября – начало Второй мировой войны – именно эту дату отмечает весь мир памятью. Весь мир. Кроме России и Царева.

      "Рюмка водки" на первом звонке в РФ.

      Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса "Рюмка водка на столе".

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Российская пропаганда Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Украина – Россия Недиванная сотня
      Источник: 24 канал
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