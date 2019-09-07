Новый минист обороны, тушенка и дешевое российское шоу "пра вайну на Украине" – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 6 сентября – какими фразами успел отметиться новый министр обороны Андрей Загороднюк. Суд заморозил новую систему питания для военных. В чем проблема? Трое псевдовоенных из Украины поехали в Рашку на шоу "Окопная правда", чтобы встретиться там с боевиками и пагаварить по душам. Часовая передача, посмотрев которую, захочется мыть глаза спиртом.

Также в выпуске:

Бюст Захарченко.

Даже после смерти не дают покоя! В Донецке установили бюст Саши Захарченко.

Вторая мировая война и "Што?".

1 сентября – начало Второй мировой войны – именно эту дату отмечает весь мир памятью. Весь мир. Кроме России и Царева.

"Рюмка водки" на первом звонке в РФ.

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса "Рюмка водка на столе".

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.