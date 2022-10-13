На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд назначил 13 лет лишения свободы боевику террористической организации "ДНР".

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Что известно об осужденном

Этот предатель с 2016 года добровольно воевал в составе незаконных вооруженных группировок "ДНР", а после объявления Путиным "спецоперации" пошел в наступление на мирные украинские территории. В августе 2022 года ВСУ взяли его в плен.

Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста "Гиви", возглавлявшего незаконное подразделение "Батальон Сомали ". Также он был ньюсмейкером этой группировки и совместно с "Гиви" давал интервью псевдожурналистам так называемой "ДНР".

Преступления против Украины не имеют срока давности

В СБУ отметили, что этот изменник на собственном опыте убедился, что преступления против Украины не имеют срока давности. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и дал разоблачительные показания.

Его признали виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

части 1 статьи 111 (государственная измена);

части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева назначил изменнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, следователи объявили о подозрении киевлянину, который "сливал" координаты врага для ракетных ударов по столице. Мужчина с 2017 года проживает во временно оккупированном Крыму. Данные ему передавала женщина, проживающая в столице. Ее уже задержали.

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