На основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ, суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації "днр".

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Що відомо про засудженого

Цей зрадник із 2016 року добровільно воював у складі незаконних збройних угруповань "днр", а після оголошення Путіним "спецоперації" пішов у наступ на мирні українські території. У серпні 2022 року ЗСУ взяли його у полон.

Бойовик відомий тим, що був одним з особистих охоронців терориста "Гіві", який очолював незаконний підрозділ "батальйон Сомалі". Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з "Гіві" давав інтерв’ю псевдожурналістам так званої "днр".

Злочини проти України не мають терміну давності

У СБУ зауважили, що цей зрадник на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Його визнали винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

частини 1 статті 111 (державна зрада);

частини 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

частини 2 статті 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд Києва призначив зраднику покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, слідчі оголосили про підозру киянину, який "зливав" координати ворогу для ракетних ударів по столиці. Чоловік з 2017 року проживає у тимчасово окупованому Криму. Дані йому передавала жінка, яка проживає у столиці. Її вже затримали.

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