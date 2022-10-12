СБУ викрила 2 колаборантів, які співпрацювали з ворогом

Так, Служба безпеки України викрила депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" та ще 2 колаборантів. Вони "здавали" учасників опору в Лимані та Херсонській області.

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Так, згідно з повідомленням української спецслужби, у деокупованому Лимані контррозвідка СБУ затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилася співпрацювати з агресорами. Вона закликала людей підтримувати загарбників nf допомагала збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста.

За це окупанти запропонували їй очолити так зване "управление труда и соцзащиты населения" в тимчасово захопленому місті.

Ще одного колаборанта, як інформують в СБУ, затримано в деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації.

Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також "здавав" українських активістів, зокрема учасників руху спротиву,

– повідомила СБУ.

Ще викрила депутата від "ОПЗЖ"

Також СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого "первого заместителя военно-гражданской администрации" тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. До цього він був депутатом місцевої ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Зрадник приєднався до агресорів одразу після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні – постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.

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