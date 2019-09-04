21:14
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      На арсеналах с оружием усилят охрану: как будут предотвращать диверсиям

      94 Читати новину українською
      Генерал-лейтенант Игорь Криштун.
      Генерал-лейтенант Игорь Криштун. / Минобороны

      Враг не потерял намерения устраивать диверсии на украинских военных базах и арсеналах. Поэтому теперь на каждом из таких объектов есть офицер Военной службы правопорядка, а с конца сентября будет происходить усиление пропускного режима.

      Об этом на брифинге в информационном агентстве АрмияInform рассказал начальник Военной службы правопорядка в ВСУ – начальник Главного управления военной службы правопорядка ВСУ генерал-лейтенант Игорь Криштун.

      Читайте также: Российские боевики готовятся к обострению: что рассказали украинские защитники

      По его словам, представители ВСП на военных базах и арсеналах сейчас наблюдают за пропускным режимом. Не занимаются им непосредственно, но контролируют, чтобы все происходило должным образом без нарушения законодательства.

      Кушпіт
      Генерал-лейтенант Игорь Криштун / Фото Минобороны

      А с конца сентября 2019 года Военная служба правопорядка начнет эксперимент: она возьмет на себя функцию организации пропускного режима. Сначала – на одном из складов с боеприпасами. Вместе с этим продолжится процесс совершенствования системы пропускного режима на всех складах.

      Мы готовим людей для того, чтобы никто не занес туда никаких взрывоопасных веществ, с помощью которых можно взорвать состав,
      – отметил Криштун.

      По его же мнению, в будущем законе о Военной полиции функцию по организации пропускного режима на складах, базах, арсеналах возложат именно на Военную службу правопорядка в ВСУ.

      Склади
      Взрывы на военных складах в Украине / Инфографика 24 канала

      Напомним: Почему военные склады в Украине до сих пор взрываются и где ждать взрывов в следующий раз

      blog_ava
      Вторая часть фильма "Малефисента": трейлер и новые постеры с Анджелиной Джоли
      сегодня
      2792
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 57
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      67
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      729
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 473
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 18:32 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 243
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук