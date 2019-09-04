На арсеналах с оружием усилят охрану: как будут предотвращать диверсиям

Враг не потерял намерения устраивать диверсии на украинских военных базах и арсеналах. Поэтому теперь на каждом из таких объектов есть офицер Военной службы правопорядка, а с конца сентября будет происходить усиление пропускного режима.

Об этом на брифинге в информационном агентстве АрмияInform рассказал начальник Военной службы правопорядка в ВСУ – начальник Главного управления военной службы правопорядка ВСУ генерал-лейтенант Игорь Криштун.

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По его словам, представители ВСП на военных базах и арсеналах сейчас наблюдают за пропускным режимом. Не занимаются им непосредственно, но контролируют, чтобы все происходило должным образом без нарушения законодательства.



Генерал-лейтенант Игорь Криштун / Фото Минобороны

А с конца сентября 2019 года Военная служба правопорядка начнет эксперимент: она возьмет на себя функцию организации пропускного режима. Сначала – на одном из складов с боеприпасами. Вместе с этим продолжится процесс совершенствования системы пропускного режима на всех складах.

Мы готовим людей для того, чтобы никто не занес туда никаких взрывоопасных веществ, с помощью которых можно взорвать состав,

– отметил Криштун.

По его же мнению, в будущем законе о Военной полиции функцию по организации пропускного режима на складах, базах, арсеналах возложат именно на Военную службу правопорядка в ВСУ.



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