Охорону арсеналів зі зброєю від диверсій посилить Військова служба правопорядку

Ворог не втратив наміри влаштовувати диверсії на українських військових базах та арсеналах. Тож тепер на кожному з таких об'єктів є офіцер Військової служби правопорядку, а з кінця вересня відбуватиметься посилення пропускного режиму.

Про це на брифінгу в інформаційному агентстві АрміяInform розповів начальник Військової служби правопорядку в ЗСУ – начальник Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Криштун.

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За його словами, представники ВСП на військових базах та арсеналах зараз спостерігають за пропускним режимом. Не займається ним безпосередньо, але контролюють, щоб усе відбувалося належним чином – без порушення законодавства.

А з кінця вересня 2019 року Військова служба правопорядку почне експеримент: вона візьме на себе функцію організації пропускного режиму. Спершу – на одному зі складів із боєприпасами. Поруч з цим триватиме процес вдосконалення системи пропускного режиму на усіх складах.

Ми готуємо людей для того, щоб ніхто не заніс туди ніяких вибухонебезпечних речовин, за допомогою яких можна підірвати склад,

– відзначив Криштун.

На його ж думку, у майбутньому законі про Військову поліцію функцію з організації пропускного режиму на складах, базах, арсеналах покладуть саме на Військову службу правопорядку в ЗСУ.



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