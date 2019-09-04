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      Охорону арсеналів зі зброєю від диверсій посилить Військова служба правопорядку

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      Генерал-лейтенант Ігор Криштун.
      Генерал-лейтенант Ігор Криштун. / Міноборони

      Ворог не втратив наміри влаштовувати диверсії на українських військових базах та арсеналах. Тож тепер на кожному з таких об'єктів є офіцер Військової служби правопорядку, а з кінця вересня відбуватиметься посилення пропускного режиму.

      Про це на брифінгу в інформаційному агентстві АрміяInform розповів начальник Військової служби правопорядку в ЗСУ – начальник Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Криштун.

      Читайте також: Російські бойовики готуються до загострення: що розповіли українські захисники

      За його словами, представники ВСП на військових базах та арсеналах зараз спостерігають за пропускним режимом. Не займається ним безпосередньо, але контролюють, щоб усе відбувалося належним чином – без порушення законодавства.

      А з кінця вересня 2019 року Військова служба правопорядку почне експеримент: вона візьме на себе функцію організації пропускного режиму. Спершу – на одному зі складів із боєприпасами. Поруч з цим триватиме процес вдосконалення системи пропускного режиму на усіх складах.

      Ми готуємо людей для того, щоб ніхто не заніс туди ніяких вибухонебезпечних речовин, за допомогою яких можна підірвати склад,
      – відзначив Криштун.

      На його ж думку, у майбутньому законі про Військову поліцію функцію з організації пропускного режиму на складах, базах, арсеналах покладуть саме на Військову службу правопорядку в ЗСУ.

      Склади
      Вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Нагадаємо: Чому військові склади в Україні досі вибухають і де чекати вибухів наступного разу

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      Теги: Збройні сили України Новини України
      Джерело: 24 канал
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