Около 01:00 по Киеву над Измиром пролетел метеорит. Этот момент удалось зафиксировать очевидцам.

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Заявлений о падении метеорита нет

Очевидцы говорят, что метеорит упал возле города и от падения прогремел взрыв, однако комментариев от властей нет.

Падение метеорита над Измиром: видео

Местных жителей смущает падение метеорита. Они убеждены, что это знак бедствия.

Пожары в Турции: главное

  • 28 июля 2021 года в городе Манавграт вспыхнули пожары. Стихия охватила крупнейшие курорты страны – Анталию, Мармарис и Бодрум.
  • По состоянию на 30 июля 2021 года погибли 4 человека, еще 180 травмированы.
  • МИД Украины сообщило, что среди пострадавших нет украинцев. По данным ведомства на курортах Турции сейчас находятся 100 тысяч наших граждан.
  • На помощь Турции Украина отправила 2 пожарных самолета ГСЧС.
  • Среди местных жителей все больше распространяются предположения об умышленном поджоге, который и спровоцировал эти пожары.