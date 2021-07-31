Около 01:00 по Киеву над Измиром пролетел метеорит. Этот момент удалось зафиксировать очевидцам.
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Заявлений о падении метеорита нет
Очевидцы говорят, что метеорит упал возле города и от падения прогремел взрыв, однако комментариев от властей нет.
Падение метеорита над Измиром: видео
Местных жителей смущает падение метеорита. Они убеждены, что это знак бедствия.
Пожары в Турции: главное
- 28 июля 2021 года в городе Манавграт вспыхнули пожары. Стихия охватила крупнейшие курорты страны – Анталию, Мармарис и Бодрум.
- По состоянию на 30 июля 2021 года погибли 4 человека, еще 180 травмированы.
- МИД Украины сообщило, что среди пострадавших нет украинцев. По данным ведомства на курортах Турции сейчас находятся 100 тысяч наших граждан.
- На помощь Турции Украина отправила 2 пожарных самолета ГСЧС.
- Среди местных жителей все больше распространяются предположения об умышленном поджоге, который и спровоцировал эти пожары.