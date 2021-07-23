Туристы ехали на вокзал

В затопленной маршрутке было около 30 человек, среди которых 12 детей. Все они – туристы из Харькова.

К теме Мужчину отнесло потоком воды во время ливня в Одессе: выжил ли он

Харьковчане уже направлялись на вокзал, чтобы вернуться домой. Однако они оказались в водяной ловушке. Вызволять их с надувными лодками отправились спасатели.

На видео с места происшествия видно, что взрослые передвигались по дороге по щиколотку в воде. Они на руках несли детей к лодке, которая переправляла детвору на сухую дорогу.

Грузим деток,

– сказала автор видео.

Впоследствии туристы пересели в автомобиль аварийно-спасательной службы и, вероятно, отправились на вокзал.

Детей переправляли на лодке: видео

Что известно о непогоде в Одессе

Мощный ливень накрыл Одессу ночью 22 июля. Осадки были такие сильные, что затопили несколько квартир на улице Бабеля. Людям пришлось вылезать через окна на крышу, ведь двери уже просто не открывались – комнаты были на 2 метра в воде.

Мэр города Геннадий Труханов заявил, что ночью город находился на грани катастрофы. Теперь местные власти планируют обсудить, как предотвратить такое в будущем.