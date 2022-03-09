Известно, что 11 территориальных центров продолжают работу в условиях военного положения.

Важно Кулеба обратился в международное сообщество из-за обесточивания Чернобыльской АЭС

Кроме этого, доставлено 4568 продуктовых наборов нуждающимся. Еще более 2 тысяч человек получили горячее питание.

Социальные работники предоставляют и услуги обслуживания домой одиноким пожилым людям, лицам с инвалидностью и паллиативным больным. Это приготовление пищи, закупка продуктов, кормление, уборка и т.д. Такие услуги сейчас получают более 3 тысяч человек.

Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах, обращайтесь в территориальные центры своего района и оставляйте заявку на помощь.

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания

ул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосеевский район

ул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницкий район

ул. Вербицкого, 9-И

0445624730

Деснянский район

ул. Будищанская, 4

0445337251

Днепровский район

ул. Курнатовского, 7-А

0445120035

Оболонский район

ул. Озерная, 18-А

0444140941

Печерский район

ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А

0442852359

Подольский район

ул. Братская, 15/9

0444250512

Святошинский район

ул. Жмеринская, 22-А

0444059275

Соломенский район

б-р О. Гавела, 83-А

0444977327

Шевченковский район

ул. Сальского, 11-А

0444670014

Горячая линия КГГА 15-51 также принимает заявки в помощь. Также в Киеве работает Гуманитарный штаб. Оставить заявку, если вы нуждаетесь в помощи, можно на сайте – ссылка здесь .