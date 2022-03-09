Известно, что 11 территориальных центров продолжают работу в условиях военного положения.

Важно Кулеба обратился в международное сообщество из-за обесточивания Чернобыльской АЭС

Кроме этого, доставлено 4568 продуктовых наборов нуждающимся. Еще более 2 тысяч человек получили горячее питание.

Социальные работники предоставляют и услуги обслуживания домой одиноким пожилым людям, лицам с инвалидностью и паллиативным больным. Это приготовление пищи, закупка продуктов, кормление, уборка и т.д. Такие услуги сейчас получают более 3 тысяч человек.

Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах, обращайтесь в территориальные центры своего района и оставляйте заявку на помощь.

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания

  • ул. Котельникова, 32/11
  • 0444509166

Голосеевский район

  • ул. Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040

Дарницкий район

  • ул. Вербицкого, 9-И
  • 0445624730

Деснянский район

  • ул. Будищанская, 4
  • 0445337251

Днепровский район

  • ул. Курнатовского, 7-А
  • 0445120035

Оболонский район

  • ул. Озерная, 18-А
  • 0444140941

Печерский район

  • ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
  • 0442852359

Подольский район

  • ул. Братская, 15/9
  • 0444250512

Святошинский район

  • ул. Жмеринская, 22-А
  • 0444059275

Соломенский район

  • б-р О. Гавела, 83-А
  • 0444977327

Шевченковский район

  • ул. Сальского, 11-А
  • 0444670014

Горячая линия КГГА 15-51 также принимает заявки в помощь. Также в Киеве работает Гуманитарный штаб. Оставить заявку, если вы нуждаетесь в помощи, можно на сайте – ссылка здесь.

ВСУ

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