Відомо, що 11 територіальних центрів продовжують роботу в умовах воєнного стану.
Важливо Кулеба звернувся до міжнародної спільноти через знеструмлення Чорнобильської АЕС
Крім цього, доставлено 4568 продуктових наборів тим, хто їх потребує. Ще понад 2 тисячі людей отримали гаряче харчування.
Соціальні працівники надають і послуги обслуговування додому самотнім літнім людям, особам з інвалідністю та паліативним хворим. Це приготування їжі, закупка продуктів, годування, прибирання тощо. Такі послуги нині отримують понад 3 тисячі осіб.
Якщо ви опинилися у складних життєвих обставинах, звертайтеся до територіальних центрів свого району та залишайте заявку на допомогу.
Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
- вул. Котельникова, 32/11
- 0444509166
Голосіївський район
- вул. Л. Толстого, 25/2
- 0442350040
Дарницький район
- вул. Вербицького, 9-І
- 0445624730
Деснянський район
- вул. Будищанська, 4
- 0445337251
Дніпровський район
- вул. Курнатовського, 7-А
- 0445120035
Оболонський район
- вул. Озерна, 18-А
- 0444140941
Печерський район
- вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
- 0442852359
Подільський район
- вул. Братська, 15/9
- 0444250512
Святошинський район
- вул. Жмеринська, 22-А
- 0444059275
Солом’янський район
- б-р В. Гавела, 83-А
- 0444977327
Шевченківський район
- вул. Сальського, 11-А
- 0444670014
Гаряча лінія КМДА 15-51 також приймає заявки на допомогу. А також у Києві працює Гуманітарний штаб. Залишити заявку, якщо ви потребуєте допомоги, можна на сайті – посилання тут.
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