Відомо, що 11 територіальних центрів продовжують роботу в умовах воєнного стану.

Важливо Кулеба звернувся до міжнародної спільноти через знеструмлення Чорнобильської АЕС

Крім цього, доставлено 4568 продуктових наборів тим, хто їх потребує. Ще понад 2 тисячі людей отримали гаряче харчування.

Соціальні працівники надають і послуги обслуговування додому самотнім літнім людям, особам з інвалідністю та паліативним хворим. Це приготування їжі, закупка продуктів, годування, прибирання тощо. Такі послуги нині отримують понад 3 тисячі осіб.

Якщо ви опинилися у складних життєвих обставинах, звертайтеся до територіальних центрів свого району та залишайте заявку на допомогу.

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

вул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосіївський район

вул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницький район

вул. Вербицького, 9-І

0445624730

Деснянський район

вул. Будищанська, 4

0445337251

Дніпровський район

вул. Курнатовського, 7-А

0445120035

Оболонський район

вул. Озерна, 18-А

0444140941

Печерський район

вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

0442852359

Подільський район

вул. Братська, 15/9

0444250512

Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А

0444059275

Солом’янський район

б-р В. Гавела, 83-А

0444977327

Шевченківський район

вул. Сальського, 11-А

0444670014

Гаряча лінія КМДА 15-51 також приймає заявки на допомогу. А також у Києві працює Гуманітарний штаб. Залишити заявку, якщо ви потребуєте допомоги, можна на сайті – посилання тут.

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