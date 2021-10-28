Оказался похороненным заживо: в Польше трагически погиб украинец

В Польше украинца во время земельных работ засыпало землей. 33-летнего мужчину нашли, однако он уже был мертв.

Трагедия произошла утром 27 октября в городе Гливицы на юге Польши. В полиции рассказали, что в глубоком и большом раскопе случился оползень, который и привалил мужчину.

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В Польше мужчину засыпало землей

Получив сообщение, службы начали выполнять работы по спасению мужчины. В частности на место приехали спасатели и полиция.

Пожарная команда начала раскапывать человека вручную, поскольку использование тяжелой техники в таких ситуациях невозможно,

– рассказали в полиции.

Более того, впоследствии на помощь пришла специализированная спасательная группа Государственной пожарной охраны. На место прибыли прокурор и представитель Национальной инспекции труда.

Только вечером спасатели откопали тело уже погибшего мужчины. 33-летний украинец временно жил в городе Забже, что в Польше.

Сейчас полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда выясняет:

причины и обстоятельства гибели мужчины;

формально-юридические аспекты трудоустройства работника, в том числе – выполнение работодателем обязательств в сфере профессионального обучения и профессиональной подготовки.

В полиции вспомнили, что выполнение таких работ, является опасным. Из-за дефицита квалифицированных и опытных работников, есть также дополнительные риски.



В Польше под завалом грунта погиб украинец / Фото ГУ полиция в Гливице

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