Оказался похороненным заживо: в Польше трагически погиб украинец
Источник:ГУ полиция в Гливице
В Польше украинца во время земельных работ засыпало землей. 33-летнего мужчину нашли, однако он уже был мертв.
Трагедия произошла утром 27 октября в городе Гливицы на юге Польши. В полиции рассказали, что в глубоком и большом раскопе случился оползень, который и привалил мужчину.
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В Польше мужчину засыпало землей
Получив сообщение, службы начали выполнять работы по спасению мужчины. В частности на место приехали спасатели и полиция.
Пожарная команда начала раскапывать человека вручную, поскольку использование тяжелой техники в таких ситуациях невозможно,
– рассказали в полиции.
Более того, впоследствии на помощь пришла специализированная спасательная группа Государственной пожарной охраны. На место прибыли прокурор и представитель Национальной инспекции труда.
Только вечером спасатели откопали тело уже погибшего мужчины. 33-летний украинец временно жил в городе Забже, что в Польше.
Сейчас полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда выясняет:
- причины и обстоятельства гибели мужчины;
- формально-юридические аспекты трудоустройства работника, в том числе – выполнение работодателем обязательств в сфере профессионального обучения и профессиональной подготовки.
В полиции вспомнили, что выполнение таких работ, является опасным. Из-за дефицита квалифицированных и опытных работников, есть также дополнительные риски.
В Польше под завалом грунта погиб украинец / Фото ГУ полиция в Гливице
Коротко о последних инцидентах с украинцами в Польше
- 24 октября в польском Валбжихе случился конфликт в местном пабе. В результате драки с владельцем заведения украинец остался без глаза.
- Двух украинцев 24 и 25 лет задержали в Польше. Мужчин подозревают в организации мошеннической схемы по выманиванию денег. Следствие считает, что украинцы из-за фейковых "счетов за коммуналку" обманули 380 тысяч человек.
- 21 октября полиция Варшавы разыскала украинца, который несколько месяцев назад разбил помещение железнодорожного вокзала. Теперь мужчине грозит до 5 лет заключения.