ОККО и Uklon расширяют сотрудничество в инклюзивном проекте: теперь и в Киеве

Сеть ОККО предоставила более 50 тысяч литров топлива для 6 инклюзивных авто в Киеве, что удешевляет стоимость поездки для пользователей сервиса Uklon на 12%.

Сеть АЗК OKKO и украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon в 2025 году расширили партнерство по поддержке инклюзивного класса авто для пассажиров, которые пользуются креслом колесным. В частности в течение этого года ОККО обеспечит топливом 6 таких автомобилей, которые сейчас работают в Киеве. Об этом отметили в пресс-центре АЗК ОККО.

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Всего на эти цели будет выделено более 50 тысяч литров дизельного топлива. В прошлом году услугой вызова инклюзивного класса авто воспользовалось более 1600 киевлян. А поддержка проекта со стороны ОККО позволяет удешевить стоимость услуги перевозки для пользователей примерно на 12%.



Сотрудничество продолжается уже более года / Фото ОККО

Партнерство ОККО и Uklon стартовало в январе 2024 года, когда сеть предоставила 3,5 миллиона гривен на закупку и оснащение трех автомобилей инклюзивного класса во Львове, а также топливо на 1,5 года для них. Спрос на такой сервис стабильно растет, поэтому стороны договорились развивать его и в дальнейшем. Сейчас инклюзивные авто ежемесячно выполняют более 200 рейсов во Львове и более 900 в Киеве. Чаще всего клиенты заказывают поездки в больницы, вокзалы, торговые центры и учреждения культуры.

Одним днем все проблемы пока барьерного общества решить невозможно, но постепенно и системно – есть шанс. Этот проект является хорошим примером, как ответственные компании, объединив усилия, могут в партнерстве развивать инклюзивное пространство в стране, за пределами своих офисов, АЗК и тому подобное. Ведь нам всем здесь жить, жить нашим детям, ветеранам. Мы присоединились к проекту автомобилями и обеспечением топливом во Львове в прошлом году, сейчас зашли в поддержку топливом в Киеве. Это и полезное дело, и логическое продолжение нашей программы социальной ответственности,

– говорит директор по корпоративным коммуникациям ОККО Ярослава Полякова.

"Развитие инклюзивного общества – это важная составляющая современной Украины. Мы в Uklon стремимся обеспечить комфортный и доступный транспорт для каждого. Наше партнерство с ОККО является примером того, как объединенные усилия бизнеса могут менять города, делая их более удобными для всех жителей. Мы благодарны ОККО за поддержку этого проекта и уверены, что вместе сможем сделать еще больше для построения безбарьерного будущего в Украине", – отметил Сергей Гришков, СЕО Uklon.



Инклюзивный класс авто теперь доступен и в Киеве / Фото ОККО

Поездки можно заказывать как непосредственно по Львову и Киеву, так и в окрестностях городов – радиусом до 20 километров. За 2024 год в рамках этого сервиса во Львове было выполнено 2 212 поездок с суммарным пробегом 17 282 километра, а в Киеве за аналогичный период выполнено 10 961 заказ, а пробег за это время – 146 430 километров (дистанция заказов).

Напомним, что автомобили инклюзивного класса оборудованы всем необходимым для безопасного и комфортного передвижения пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В частности они оснащены гидравлическими или механическими подъемниками, рампами, специальными ремнями безопасности и креплениями для фиксации кресла колесного. Услуги перевозки на таких авто выполняют профессиональные водители, которые прошли специальную подготовку от инициативы Доступно.UA. Кроме непосредственно транспортировки, водители помогают перенести багаж или личные вещи, если пассажир передвигается без сопровождения.