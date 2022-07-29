Слишком много конспирологии, – экс-сотрудник СБУ о "плане захвата Чернобыля" оккупантами

Издание Reuters утверждает, что российские оккупанты смогли захватить Чернобыльскую АЭС в первый день войны благодаря давно спланированной кремлем операции по привлечению тайных агентов. Однако эксперты не очень этому верят.

Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он считает, что это слишком большая конспирологическая история. С ней связывают сотрудников СБУ, которые вроде бы причастны к утечке информации.

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Он подтвердил, что в управлении есть отдел, отвечающий за Чернобыльскую АЭС, но там работает всего несколько человек, и он несвязан с технологическими процессами на станции.

К тому же, как отметил Ступак, россияне в первый день полномасшатного вторжения зашли с таким напором, что те нацгвардейцы просто физически не могли сопротивляться такой атаке захватчиков.

Там были сотни танков на территории ЧАЭС. Как можно было им сопротивляться? Такая же история была и на Запорожской АЭС. Российские военные приехали, захватили станцию и заставили персонал работать,

– объяснил он.

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что благодарен персоналу станци. У них была мотивация спасти не только свою жизнь.

"Ведь они понимали, что если они все бросят и уйдут со станции, то пойдут неконтролируемые процессы и экологическая катастрофа может быть больше, чем была в 1986 году. Поэтому они оставались там и работали, чтобы сохранить жизнь людей в Украине и всей Европе", – ответил он.

Ступак не согласен с изданием Reuters и подчеркнул, что сдачи не было. "Просто приехало огромное количество россиян и захватило станцию. Трудно было им сопротивляться", – подытожил он.

В то же время, история с выходом из ЧАЭС, по его мнению, давалась оккупантам не очень легко, но это была команда российского руководства.

Также морально ударила по ним лучевая болезнь, которая возникла у части российских военных. Потому они начали вывозить людей. У них началась определенная паника. Это тоже способствовало их быстрому выходу с территории Чернобыльской АЭС,

– считает Ступак.

Кстати, 24 февраля российские военные, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов. В СБУ считают, что таким образом захватчики совершили акт ядерного терроризма.

Ведь в процессе временной оккупации захватчики нарушили все нормы ядерной безопасности: