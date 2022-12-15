В интервью 24 канала в пределах проекта СВОИ предприниматели из Херсона рассказали, как им удалось уехать из города и что произошло с их бизнесом. Константин Дутченко сказал, что после оккупации его кафе "Простор" еще некоторое время "держалось на плаву".

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Все работники кафе выехали из Херсона

Вместе с Константином из Херсона уехала его жена и совладелица кафе Полина Дутченко. Однако Максим — муж родной сестры Полины, остался в городе. Также в оккупированном Херсоне остались родственники Полины.

По словам Константина, именно это, в конце концов, и позволило кофейне работать. Максим рядом с кафе открыл свой бизнес – продавал шаурму. С начала оккупации отец Полины, еще не выехавший из Херсона, присматривал за работой "Простора".

В начале оккупации наша команда оставалась в городе. Потом она понемногу начала выезжать. В конце концов уехали все. Совершенно,

– говорит предприниматель.

Приблизительно на середине оккупации Херсона друг Константина Влад начал заниматься делами кофейни. По словам предпринимателя, в Херсоне действовала такая практика, "если что-то не работает, то это забирают".

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