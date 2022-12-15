В інтерв'ю 24 каналу у межах проєкту СВОЇ підприємці з Херсона розповіли, як їм вдалось виїхати з міста та що сталось з їхнім бізнесом. Костянтин Дутченко сказав, що після окупації його кав'ярня "Простір" ще деякий час "трималась на плаву".

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Усі працівники кав'ярні виїхали з Херсона

Разом з Костянтином з Херсона виїхала його дружина та співвласниця кав'ярні Поліна Дутченко. Проте Максим — чоловік рідної сестри Поліни, залишився у місті. Також в окупованому Херсоні залишилися родичі Поліни.

За словами Костянтина, саме це, зрештою, і дозволило кав'ярні певний час працювати. Максим поруч із кав'ярнею відкрив свій бізнес – продавав шаурму. З початку окупації батько Поліни, який ще тоді не виїхав з Херсона, наглядав за роботою "Простору".

На початку окупації вся наша команда лишалась у місті. Згодом вона потроху почала виїжджати. Зрештою виїхали всі. Абсолютно,

– каже підприємець.

Приблизно на середині окупації Херсону друг Костянтина Влад почав займатися справами кав'ярні. За словами підприємця, у Херсоні діяла така практика, "якщо щось не працює, то це забирають".

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