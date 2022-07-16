Запретили критиковать российские власти: оккупанты на Херсонщине издали циничный указ

С целью проведения псевдореферендумов оккупационные власти Юга усиленно оказывают давление на местных жителей. В частности, в Херсонской области всех, кто проявляет неповиновение захватчикам, угрожают депортировать.

Оккупанты обнародовали соответствующий так называемый "указ" от имени гауляйтера Херсонщины владимира сальдо. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий Сергей Хлань.

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Оккупанты планируют депортировать непокорных жителей Херсонщины

По информации Сергея Хланя, оккупанты продолжают делать вид, что предатель Украины, поставленный ими гауляйтер владимир сальдо жив и здоров. Они осуществляют подготовку к массовой депортации людей.

Появился якобы "указ" коллаборанта, в котором говорится, что к тем, кто будет препятствовать деятельности оккупантов и предателей, будет применено "принудительное выдворение за пределы области".

Раньше угрожали "подвалом", а теперь – выселить из Херсонщины. Фактически, это означает, что готовят обоснование для того, чтобы украинцев выселить оттуда, прикрывшись "указом", а сюда завезти россиян, что является классической схемой. Но как раз к нам новое оружие поступило, так что это ВСУ выселят россиян. На тот свет,

– подытожил политик.

В ЦИК призывают жителей временно оккупированных территорий не идти на псевдореферендумы

Тем временем в Центральной избирательной комиссии обратились к жителям временно оккупированных территорий. Их попросили не участвовать в так называемых "референдумах", организованных оккупантами, и напомнили, что такие действия захватчиков не будут иметь никаких юридических последствий.

ЦИК 15 июля приняла постановление, подчеркивающее недопустимость подготовки и проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. В частности, комиссия отмечает, что проведение любых референдумов в условиях военного положения в Украине прямо противоречит законодательству нашего государства.

Сегодня на временно оккупированных территориях не функционируют и не образовывались определенные законодательством субъекты, наделенные полномочиями организации подготовки и проведения каких-либо голосований,

– говорится в сообщении ЦИК.

В избирательной комиссии подытожили, что любые попытки провести так называемые "референдумы" являются посягательством на конституционный строй и территориальную целостность Украины. Поэтому жителей временно оккупированных территорий призывали не идти на псевдореферендумы и тем самым проявить солидарность и единство украинского народа.

Подробнее – циничный "указ" захватчиков о депортации непокорных жителей временно оккупированных территорий: смотрите видео