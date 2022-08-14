Анна сразу поняла, что будет война. Тогда женщина стала обзванивать всех родственников и предупреждать, но они не верили. И сейчас почти все ее родные находятся в оккупации. Об этом переселенка рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

Как проходили первые дни войны в Херсонской области

По словам Анны, за день до начала войны она собрала сыну тревожный чемоданчик. Она не могла заснуть и легла около 4 часов утра. Через 20 минут женщина открыла глаза от взрывов.

Окна нашего дома выходили на одну из воинских частей области. Мы смотрели в окно и видели ракеты, которые летят и все горит. Много машин, люди начинали выезжать, повсюду очереди. Вокруг шли бои,

– рассказала переселенка.

Анна не могла дозвониться к родственникам. Каждый разговор – это слезы, потому что большая семья и все были под огнем.

"По дорогам начали разъезжать вражеские танки туда-сюда. Много людей погибло. Наши военные шли на танки с автоматами. Те их убивали, потом ездили по телам и не давали людям забрать. Просто закопали в саду возле моей школы", – поделилась воспоминаниями переселенка.

Жителей Херсонской области просят эвакуироваться

Жителей Херсонской области призвали эвакуироваться из области. В особенности это касается женщин с детьми. Причиной эвакуации является предстоящая "тяжелая зима".

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам надо вам помочь, спасти от холодов и врага", – заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Напомним, ранее городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей выезжают через Васильевку, хотя до этого оккупанты могли по две недели не давать людям проехать.

Вас может заинтересовать – россияне вывозят из Херсона свои семьи: смотрите видео