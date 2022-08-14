Анна одразу зрозуміла, що буде війна. Тоді жінка почала обдзвонювати всіх родичів і попереджати, але ті не вірили. І наразі майже всі її рідні перебувають в окупації. Про це переселенка розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

Як проходили перші дні війни на Херсонщині

За словами Анни, за день до початку війни вона зібрала синові тривожну валізку. Вона не могла заснути і лягла близько 4 години ранку. Через 20 хвилин жінка відкрила очі від вибухів.

Вікна нашого дому виходили на одну з військових частин області. Ми дивились у вікно і бачили ракети, які летять і все горить. Багато машин, люди починали виїжджати, всюди черги. Навколо йшли бої,

– розповіла переселенка.

Анна не могла додзвонитись до родичів. Кожна розмова – це сльози, бо велика родина і всі були під вогнем.

"По дорогах почали роз'їжджати ворожі танки туди-сюди. Багато людей загинуло. Наші військові йшли на танки з автоматами. Ті їх вбивали, потім їздили по тілах і не давали людям забрати. Просто закопали в саду біля моєї школи", – поділилась спогадами переселенка.

Жителів Херсонщини просять евакуюватися

Жителів Херсонщини закликали евакуюватися з області. Особливо це стосується жінок з дітьми. Причиною евакуації є майбутня "важка зима".

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", – заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку, хоча до цього окупанти могли по два тижні не давати людям проїхати.

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