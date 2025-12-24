Выйдут ли россияне из Энергодара после мирного соглашения: Зеленский дал четкий ответ
- Зеленский заявил, что присутствие российских войск в Энергодаре после мирного соглашения неприемлемо, если там есть доля Украины.
- Переговоры по этому вопросу продолжаются, но согласие пока не достигнуто.
Сейчас оккупированный Энергодар находится под угрозой из-за российской агрессии. В то же время Зеленский отметил, что присутствие войск России в городе после заключения мирного соглашения неприемлемо, если там есть доля Украины.
Об этом журналистам сообщил глава государства, пишет 24 Канал.
Выйдут ли россияне из Энергодара?
Отвечая на вопрос журналистов о присутствии российских войск в Энергодаре, президент заявил, что позиция Украины по этому вопросу принципиальная.
Если там (в Энергодаре – 24 Канал) есть доля Украины, в том или ином виде, там не может быть присутствия "русских" войск,
– подчеркнул Зеленский.
По словам президента, этот вопрос является достаточно болезненным для Украины и по нему стороны пока не пришли к согласию. Впрочем переговоры продолжаются.
Какие еще вопросы в мирном соглашении требуют дополнительных обсуждений?
22 декабря Зеленский сообщил, что Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов для завершения войны с Россией. Он предусматривает 20 пунктов мирного плана.
Зеленский отметил, что базовый блок документов уже готов, хотя некоторые детали еще требуют доработки и фидбека от США и других партнеров.
Ключевые спорные вопросы в соглашении касаются территории Донбасса, Запорожской АЭС и гарантий безопасности для Украины.