Обама заявил о "легальной аннексии Россией Крыма" в 2014 году: в ОП резко отреагировали

Барак Обама заявил, что Россия аннексировала Крым "легально". Он объяснил это тем, что большинство населения полуострова "этнические русские и разговаривали по-русски".

Об этом 44-й президент США заявил в интервью американскому CNN. Более того, Обама заявил, что мир в 2014 году достаточно "жестко" отреагировал на аннексию Крыма, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Обама об аннексии Крыма

В интервью изданию бывший президент США подчеркнул, что Украина в 2014 году – это совсем другая страна. Обама утверждает, что в украинском парламенте тогда было очень много сторонников России, а сама политика "была сложнее".

По его мнению, в 2014 году не было военной операции по освобождению Крыма, потому что на полуострове было много русскоязычных людей.

В Крыму было много русскоязычных людей. Тогда существовала определенная симпатия к мнению, что Россия представляет интересы этих людей,

– заявил Обама.

Таким образом, бывший президент США намекнул на "легальность" российской аннексии. Более того, он считает, что мир в 2014 году достаточно "жестко" отреагировал на агрессию. Обама заявил, что вместе с Меркель "дали достойный отпор" Путину, чтобы тот "не захватил всю Украину". Ведь именно благодаря действиям европейских партнеров, считает Обама, удалось остановить российские войска в Крыму и Донбассе.

Обама об аннексии Крыма: смотрите видео

Как отреагировали в ОП на циничные слова Обамы

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк раскритиковал бывшего президента США за его циничное заявление. Он подчеркнул, что подобные слова объясняют начало полномасштабного вторжения.

Если господин Бара Обама публично заявляет, что аннексия Россией Крыма в 2014 году… была "легальной и оправданной", тогда не надо удивляться, что сегодня происходит полномасштабная российская агрессия в Европе и большая захватническая война, унесшая сотни тысяч жизней.

– подчеркнул Подоляк.

В ОП акцентировали, что современный российский авторитарный режим является отражением довоенной "западной политики". Этим Подоляк объясняет отсутствие существования международного права, а международные институты до сих пор позволяют использовать свои трибуны для пропагандистских кремлевских заявлений. Советник главы ОПУ подчеркнул, что пора признавать ошибки прошлого, а не находить "новые оправдания" российской агрессии.