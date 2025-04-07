Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Военно-морскими Силами Украины Алексея Неижпапы в интервью "Крым.Реалии".

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Как можно было бы избежать событий с аннексией Крыма в 2014 году

Командующий ВМС отметил, что в военных уставах нашего государства есть ситуации применения Вооруженных Сил. На момент начала аннексии Крыма они были прописаны у каждого командира части.

Был комплект документов и публичный сигнал о действиях той части во время тех или иных ситуаций. Это боевые документы. Вот та ситуация, которая рассматривалась, это попытка России захватить Крымский полуостров. Просто надо было кому-то дать набор цифр и букв, и предоставить этот сигнал, и Вооруженные Силы заработали бы как механизм,

– объяснил вице-адмирал.

Неижпапа признал, что даже если не было бы дано прямого отпора врагу, все же если бы мы тогда сделали это, видимо, вся ситуация с Крымом сложилась бы иначе.

"Надо было дать приказ применения (ВСУ – 24 Канал), что произошло в первые дни полномасштабной агрессии. Президент Украины объявил военное положение, то, что и должен был сделать. И все пошло, как должно было бы идти, тогда этого никто не сделал. Я так понимаю, хотели договориться, а с россиянами договариваться трудно, почти невозможно, кроме силы", – отметил командующий ВМС.

По словам вице-адмирала, во время начала аннексии Крыма Украина могла бы сбивать российские Ил-76, которые летели на полуостров, потому что они пересекли государственную границу, поднять авиацию, вывести корабли Военно-морских Сил, заблокировать корабли Черноморского флота, в общем обороняться, потому что наша армия находится на нашей территории.