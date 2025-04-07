Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Військово-Морських сил України Олексія Неїжпапи в інтерв'ю "Крим.Реалії".

До теми Україна зможе моніторити дотримання перемир'я у Чорному морі, – Неїжпапа

Як можна було б уникнути подій з анексією Криму у 2014 році

Командувач ВМС зазначив, що в військових статутах нашої держави є ситуації застосування Збройних Сил. На момент початку анексії Криму вони були прописані в кожного командира частини.

Був комплект документів і прилюдний сигнал щодо дій тієї частини під час тих або інших ситуацій. Це бойові документи. Ось та ситуація, яка розглядалася, це спроба Росії захопити Кримський півострів. Просто треба було комусь дати набір цифр і букв, і надати цей сигнал, і Збройні Сили запрацювали б як механізм,

– пояснив віцеадмірал.

Неїжпапа визнав, що навіть якщо не було б дано прямої відсічі ворогу, все ж якби ми тоді зробили це, мабуть, вся ситуація із Кримом склалася б інакше.

"Треба було дати наказ застосування (ЗСУ – 24 Канал), що відбулося в перші дні повномасштабної агресії. Президент України оголосив воєнний стан, те, що і мав зробити. І все пішло, як мало б іти, тоді цього ніхто не зробив. Я так розумію, бажали домовитися, а з росіянами домовлятися важко, майже неможливо, крім сили", – наголосив командувач ВМС.

За словами віцеадмірала, під час початку анексії Криму Україна могла б збивати російські Іл-76, які летіли на півострів, тому що вони перетнули державний кордон, підняти авіацію, вивести кораблі Військово-Морських Сил, заблокувати кораблі Чорноморського флоту, загалом оборонятися, бо наша армія перебуває на нашій території.