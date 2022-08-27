Узнать правду по этому поводу Украина сможет только после полной деоккупации города. Об этом рассказал 24 каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Количество жертв может быть выше

Советник мэра Мариуполя отметил, что до конца войны не будет обновления информации о количестве жертв в городе из-за российской агрессии, "чтобы не ужасаться".

То, что мы видим по братским могилам – 22 тысячи точно похоронены. Еще есть люди, которые не похоронены. Возможно, что реальные цифры намного страшнее 22 – 25 тысяч. Но я не думаю, что на официальном уровне они пока не изменятся, потому что нет другой методики, как точнее перечислить,

– объяснил Андрющенко.

Он добавил, что большое количество людей пропали без вести и, как их искать сегодня – не понятно.

"Приблизительно 10 тысяч гражданских мариупольцев находятся в плену – в фильтрационных тюрьмах. Возможно, именно это усложняет подсчет реального количества людей", – считает представитель мэрии.

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Андрющенко рассказал, что в городе оккупанты расчистили преимущественно те завалы, под которыми могло быть больше всего людей.

"Там, где были люди – развалы все расчищены. Трупы, которые там были – подоставали и похоронили по братским могилам. Однако завалы еще остаются, и их никто особо не разбирает, потому что сначала разобрали те руины, где было много людей", – заметил советник.

Он также добавил, что оккупанты провели эксгумации и уборку трупов, но могилы до сих пор находятся в Приморском районе и в частном секторе.

На улицах трупов нет, но собственноручно сделанных могил еще очень много. Так же смертность в городе не падает и ее уровень в 5 раз выше, чем до войны. Ситуация, к сожалению, лучше не становится,

– отметил Андрющенко.

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Как оккупанты зарабатывают на перезахоронениях

Советник мэра Мариуполя отметил, что в городе фактически не осталось братских могил.

"Единственная братская могила, которая была на историческом кладбище, ее перезахоронили в Старый Крым. Там продолжают раскапывать траншеи, хоронят и эксгумируют. Если сначала они делали это бесплатно, то теперь любое перезахоронение стоит 30-35 тысяч гривен", – пояснил представитель мэрии.

Он подчеркнул, что из-за сложного финансового состояния люди не становятся в очереди, чтобы перезахоронить своих близких. Однако рассказал, что в процесс "включаются попы московского патриархата", которые говорят, что "не по-человечески, когда люди похоронены по дворам".

Поэтому, даже из эвакуации, люди пытаются кого-то найти, чтобы перезахоронили. В итоге – перезахороняют. Если нет близких на месте, то оккупанты просто забрали с могилы тело, в братскую могилу забросили и закопали. Такой себе "заработок" оккупантов продолжается,

– указал Андрющенко.

Он добавил, что другие братские могилы в городе пока не делают.

"Основное количество могильников поднималось. Из больших зданий, где по 100 и 200 человек – почти все разобрали", – резюмировал представитель мэрии Мариуполя.

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