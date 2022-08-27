Дізнатися про правду щодо цього Україна зможе тільки після повної деокупації міста. Про це розповів 24 каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Кількість жертв може бути вищою

Радник мера Маріуполя зазначив, що до кінця війни не буде оновлення інформації про кількість жертв у місті через російську агресію, "щоб не жахати й не жахатись".

Те, що ми бачимо по братських могилах – 22 тисячі точно поховані. Ще є люди, які не поховані. Можливо, що реальні цифри набагато страшніші, ніж 22 – 25 тисяч. Але я не думаю, що на офіційному рівні вони поки не зміняться, тому що немає іншої методики, як точніше перерахувати,

– пояснив Андрющенко.

Він додав, що велика кількість людей є зниклими безвісти і як їх шукати сьогодні – не зрозуміло.

"Приблизно 10 тисяч цивільних маріупольців знаходяться в полоні – у фільтраційних тюрмах. Можливо, саме це ускладнює підрахунок реальної кількості людей", – вважає представник мерії.

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Яка ситуація в Маріуполі сьогодні

Андрющенко розповів, що у місті окупанти розчистили переважно ті завали, під якими могло бути найбільше людей.

"Там, де були люди – розвали всі розчищені. Трупи, які там були – подіставали й поховали по братських могилах. Однак завали ще залишаються, і їх ніхто особливо не розбирає, тому що спочатку розібрали ті руїни, де було багато людей", – зауважив радник.

Він також додав, що окупанти провели ексгумації та прибирання трупів, але могили досі знаходяться в Приморському районі та в приватному секторі.

На вулицях трупів немає, але власноруч зроблених могил ще дуже багато. Так само смертність у місті не падає і її рівень у 5 разів вищий, чим до війни. Ситуація, на жаль, кращою не стає,

– зазначив Андрющенко.

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Як окупанти заробляють на перепохованнях

Радник мера Маріуполя зауважив, що у місті фактично не залишилось братських могил.

"Єдина братська могила, яка була на історичному кладовищі, її перепоховали до Старого Криму. Там продовжують розкопувати траншеї, ховають та ексгумують. Якщо спочатку вони робили це безплатно, то тепер будь-яке перепоховання коштує 30 – 35 тисяч гривень", – пояснив представник мерії.

Він підкреслив, що через складне фінансове становище, люди не стають в черги, щоб перепоховувати своїх близьких. Однак розповів, що у процес "вмикаються попи московського патріархату", які говорять, що "не по-людськи, коли люди поховані по дворах".

Через це, навіть з евакуації, люди намагаються когось знайти, щоб перепоховали. У підсумку – перепоховують. Якщо немає близьких на місці, то окупанти просто забрали з могили тіло, в братську могилу закинули й закопали. Такий собі "заробіток" окупантів продовжується,

– вказав Андрющенко.

Він додав, що інших братських могил у місті поки що не роблять.

"Основну кількість могильників подіставали. З великих будівель, де по 100 і 200 людей – майже все порозбирали", – резюмував представник мерії Маріуполя.

Окупація Маріуполя: останні події

25 серпня в окупованому росією Маріуполі сталася пожежа, яка з поля перекинулася на вцілілі будинки. Окупанти нічого не збиралися робити, тому людям власними силами доводиться боротися зі стихією.

росіяни не покидають надій провести псевдореферендуми на окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі помітили активну підготовку росіян до цього. Але спочатку їм треба захопити всю Донецьку область, а це наразі виглядає нереальним.

За повідомленням ГУР, маріупольці здебільшого не збираються голосувати під час так званого "референдуму". Багато людей озлоблені на окупантів.

Віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін показав, як окупація міста вплинула на футбольний клуб. На фото видно, як занепали тренувальні поля азовської команди.

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