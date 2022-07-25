Относились к нам, как к быдлу, – переселенка о выезде из Мариуполя и проверке на блокпостах

Вынужденная переселенка из многострадального Мариуполя рассказала, как проходила российские блокпосты, чтобы выбраться из разбомбленного города.

В интервью 24 каналу 29-летняя медсестра Мирослава из Мариуполя рассказала, как выбралась из города. Она уехала вместе с семьей 17 марта.

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В этот день уезжало много людей

Мирослава уехала из Мариуполя с мужем, ребенком и котом. Им повезло, что их автомобиль был неповрежден и еще и с бензином, которого должно было хватить. Супруги долго сомневались, что делать, но когда в больницу Мирославы привезли людей, пострадавших от обстрела Драмтеатра, семья решила, что пора. Ведь с каждым днем ситуация в городе становилась все более страшной. Тогда же решили ехать друзья Мирославы и часть ее коллег.

Проезжая по городу, они увидели, что как трупы убитых людей валялись на улицах. На асфальте были огромные воронки от обстрелов, а всюду валялись разорванные провода трамваев и троллейбусов, машины были разбиты, а дома погорели.

В тот день, 17 марта, из города уезжало много людей. Образовалась целая гусеница из автомобилей. Однако россияне не упускали возможности и максимально проверяли людей.

Оккупанты относились к местным, как к скоту

Мирослава рассказала, что на выезде из города захватчики проверяли все. 18-летнего сына ее подруги раздели почти до гола – проверяли, есть ли у него татуировки. Задавали провокационные вопросы.

Они относились к нам, как к скоту. Проверяли телефоны, чемодан, автомобиль. А мы сидели, как воды в рот набрали, потому что понимали, что любое слово могут использовать против нас. Успокаивали себя, что еще немного и будем в Украине, а тогда уже можно будет говорить,

– рассказала медсестра.

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население города, которое и без этого пережило много страданий. В частности, недавно российские военные в Мариуполе взорвали гранатой мужчину просто ради "забавы".

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