Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Однако он отметил, что россияне никогда не признают личную вину в этой ужасной войне, поэтому ожидать многих от них не стоит.

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Андрющенко сообщил, что статья – это рассказ волонтеров, приезжавших в город из Санкт-Петербурга и проведших недостаточно большое количество времени зимой в Мариуполе. В статье они описали реалии жизни в городе, хотя и для украинцев ничего нового там нет.

Но для нас это интересно и важно, потому что мы постоянно с вами рассказываем, какая жизнь в Мариуполе, в то же время российская пропаганда рассказывает, что все мы красим в черный и все на самом деле не так плохо, мол, все хорошо, все возрождается.

– добавил говорящий.

Россияне не признают свои вины

Рассказ ведется по словам россиян, и это важно. Основной вывод из их статьи – Мариуполь – это ад и город, где люди просто выживают, сейчас там это их основная задача. А значит все, что говорит российская пропаганда о строительстве, восстановлении – это исключительно на пропагандистских ресурсах, а не в реалиях.

Андрющенко отметил, что в статье не говорится, кто именно виноват в этом мариупольском аду, но по контексту становится понятно.

Давайте откровенно говорить, кто такие россияне. На мой взгляд, есть правильная формула, что не существует хороших россиян, существуют временно полезные. Они никогда они не скажут, что они виноваты,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

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Россияне должны пройти процедуру раскаяния

В полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины виноват каждый совершеннолетний россиянин, который платил налоги, за счет которых наше государство до сих пор бомбят и удерживают российскую армию. Россияне этого не хотят признавать, оттуда родилась басня, что виноват только Владимир Путин.

Андрющенко уверен, что россияне никогда не признают своей вины и не будут каяться, максимум что они могут признать вину путинского режима.

После победы я уверен, что одним пунктом по капитуляции или договора с Россией должно быть то, что они должны пройти такую же процедуру, которую прошла нацистская Германия – процедура раскаяния, которая растянется не на одно поколение, как залог того, что, возможно, когда-то мы будем чувствовать себя относительно в безопасности рядом с россиянами,

– сказал Андрющенко.

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