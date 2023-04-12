Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Однак він зауважив, що росіяни ніколи не визнають особисту провину у цій жахливій війні, тому очікувати багато від них не варто.

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Андрющенко повідомив, що стаття – це розповідь волонтерів, які приїжджали до міста із Санкт-Петербурга і провели недостатньо велику кількість часу взимку в Маріуполі. В статті вони описали реалії життя в місті, хоч і для українців нічого нового там нема.

Але для нас це цікаво і важливо, бо ми постійно з вами розповідаємо, яке життя в Маріуполі, водночас російська пропаганда розповідає, що все ми фарбуємо в чорний і все насправді не так погано, мовляв, все добре, все відроджується,

– додав мовець.

Росіяни не визнають свої провини

Розповідь ведеться зі слів росіян, і це важливо. Основний висновок з їхньої статті – Маріуполь це пекло і місто, де люди просто виживають, зараз там це їхнє основне завдання. А отже все, що говорить російська пропаганда про будівництво, відновлення – це є винятково на пропагандистських ресурсах, а не в реаліях.

Андрющенко зауважив, що в статті не мовиться, хто саме винен у цьому маріупольському пеклі, але за контекстом стає зрозуміло.

Давайте відверто казати, хто такі росіяни. На мою думку, є правильна формула, що не існує хороших росіян, існують тимчасово корисні. Вони ніколи вони не скажуть, що вони винні,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

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Росіяни мають пройти процедуру каяття

У повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України винен кожен повнолітній росіянин, який сплачував податки, коштом яких нашу державу і досі бомблять та утримують російську армію. Росіяни цього не хочуть визнавати, звідти народилася байка, що винен лише Владімір Путін.

Андрющенко впевнений, що росіяни ніколи не визнають своєї вини і не будуть каятися, максимум, що вони можуть визнати провину путінського режиму.

Після перемоги я впевнений, що одним пунктом з капітуляції чи угоди з Росією, має бути те, що вони повинні пройти таку саму процедуру, яку пройшла нацистська Німеччина – процедуру каяття, яка розтягнеться не на одне покоління, як запорука того, що, можливо, колись ми будемо почуватися відносно в безпеці поруч з росіянами,

– сказав Андрющенко.

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