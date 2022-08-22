Опасаясь подполья, оккупанты усиленно охраняют ключевых лиц, а также держат их отдельно от мариупольцев. Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Мариуполь в руинах

Андрющенко отметил, что из-за действий российской армии город непригоден для нормальной жизни.

В Мариуполе нет нормальных условий, и они просто реально боятся. Сейчас наносятся дальнобойные удары нашей артиллерией и они этого боятся больше всего. Обычно они даже в Донецк летают, а сами живут в Ейске – через море в сопровождении военных самолетов утром и вечером.

– объяснил советник мэра Мариуполя.

По словам Андрющенко, даже руководство мариупольских коллаборантов не проживает в городе.

"Они живут вне города - в курортной зоне. Ни дня с начала оккупации они не жили в Мариуполе. В городе не живут, кормят их отдельно, у них плотный контроль того, что они едят. Они держатся отдельно от мариупольцев. По крайней мере, высшее руководство". ", – добавил собеседник.

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У пушилина не тот статус

В то же время Андрющенко отметил, что так один из лидеров квазиреспублик денис пушилин останавливается в Мариуполе в местах с усиленной охраной и летает вертолетом только с россиянами.

Видимо, у него статус не тот. Вероятно, он не столь важная персона, чтобы его оберегать, – считает он.

Также советник указывает, что чаще всего передвигаются вертолетами так называемые "министры", представители офиса президента России и другие российские чиновники.

Что происходит в Мариуполе: последние события

В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера константина иващенко . Оккупантов предупредили, что это только начало.

Вадим Бойченко – мэр Мариуполя – сообщил, что партизаны не разрешили российским оккупантам вывезти из города награбленное имущество. Мариупольское сопротивление поджег состав захватчиков, на котором собирали все, что украли в квартирах местных жителей.

Во временно оккупированном Мариуполе пенсионеры не могут получать украинские пенсии , поскольку "Укрпочта" больше там не работает. В горсовете города рассказали, что фактически есть две цифры: первая – сумма, которую обещают оккупанты, вторая – реальность.

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